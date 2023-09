Studien zufolge sind mehr als zwei Prozent der Bevölkerung von einer Glücksspielstörung betroffen. In der Suchtklinik in Kraichtal-Münzesheim werden auch Glücksspielsüchtige behandelt.

Daniel Nakhla ist Therapeutischer Leiter in Münzesheim und arbeitet seit 2012 mit pathologischen Glücksspielern. Zudem organisiert er für das Sozialministerium in Stuttgart die landesweite Fortbildung zur Behandlung von Glücksspielern.

Nakhla

Der große Unterschied zu stoffgebundenen Suchtformen ist, dass es keine körperliche Abhängigkeit gibt und dadurch der Körper in der Regel nicht so geschädigt wird. Häufig sind aber die psychischen Folgen massiver und die sozialen Beziehungen der Betroffenen leiden stärker darunter. Das liegt am häufigen Lügen und Täuschen, um die Sucht zu verheimlichen und auch immer wieder an Geld zu kommen. Für Angehörige ist es somit schwerer, die Sucht zu erkennen.