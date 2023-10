„Talkin’ Music“ in Bruchsal will mehr sein als Konzert und Talkshow

Thomas Zimmer holt wieder Künstler aus der Region auf die Bühne des Jazzclubs in Bruchsal. Sandie Wollasch, Ali Neander und Thomas Mark kommen ins Gespräch.

„Talkin‘ Music“ ist der Titel einer losen Folge von Veranstaltungen, die der Jazzclub Bruchsal im Februar dieses Jahres begonnen hat, mit guter Resonanz bereits beim ersten Mal. Nun folgt die zweite Runde am Samstag, 14. Oktober, ab 20 Uhr im Keller des Jazzclubs im Bürgerzentrum Bruchsal.

„Talkin‘ Music“ – Sprechende Musik, Reden über Musik, Musik sprechen (lassen) – mit all dem lässt sich der Begriff übersetzen. „Es ist kein Konzert, es ist keine Lesung und es ist keine Talkshow – und doch hat es etwas von all dem“, schreibt der Club. Thomas Zimmer übernimmt am Samstag die Moderation. Er ist selbst Musiker, Schlagzeuger, Musikredakteur und Autor mehrerer einschlägiger Bücher und profunder Kenner der Szene.

Er wird neue Gäste vorstellen und befragen. Seine Auswahl fiel diesmal auf Sandie Wollasch, profilierte Jazz- und Popsängerin aus der Region, Ali Neander, Gründungsmitglied der „Rodgau Monotones“ – „Erbarme, de Hesse kommt“ – und Thomas Mark, „Herr der Regler“ im Karlsdorfer Kangaroo-Studio, also der, der den Sängern und Musikern den exzellenten Sound verleiht. Sie werden aus ihrem Leben erzählen von Anfängen, Erfolgen und Pleiten. Dazu haben Sandie und Ali auch Musikalisches im Gepäck.

Idee von „Talkin’ Music“ in Bruchsal ist ein Mitbringsel aus dem Ruhrgebiet

Thomas Zimmer ist der Initiator dieser Reihe. Er hatte die Idee von einer Einladung im Ruhrgebiet mitgebracht. „So ein Format könnte doch auch für unsere Region interessant sein“, dachte sich der Karlsruher. Doch in der Stadt, in der er lebt, konnte Zimmer damit nicht landen.

Dafür konnte er den Jazzclub Bruchsal für seine Idee gewinnen. „Wir freuen uns über diese Initiative und sind immer offen für etwas Neues“, sagt Jörg Dickgießer, stellvertretender Vorsitzender des Clubs. „Wir wollen ein buntes Programm bieten rund um Jazz, Swing und Blues. Jazz hat ja auch die Eigenschaft, dass man miteinander etwas entwickelt, improvisiert – und genau das wollen wir mit diesem neuen Format machen. Wir würden uns freuen, wenn wir damit auf interessiertes Publikum stießen.“

So seien auch der kommende und künftige Abende aufgebaut, sagt Zimmer. „Wir wissen nie, was letztlich dabei herauskommt.“ Das hänge von den Künstlerinnen und Künstlern und ihrem Publikum ab. Zimmer will unbekannte Seiten aufblättern, Kunstschaffende und Menschen vorstellen, Sängerinnen und Musiker zu Wort kommen lassen, aber auch dem Publikum die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen.

Diesmal richtet Zimmer seinen Scheinwerfer auf jene im Rampenlicht der Bühne und den, der im Hintergrund für den perfekten Sound bei CD-Aufnahmen sorgt. Interessanterweise hatten alle drei Gäste bereits Berührungspunkte miteinander – welche, das will der Moderator am Samstag sich und dem Publikum erzählen lassen.