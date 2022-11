Tödlicher Unfall bei Bruchsal: 24-Jähriger stirbt noch vor Ort

Zwei Autos prallen am frühen Sonntagmorgen zusammen - und einer der Fahrer stirbt. In Fahrtrichtung Frankfurt ist die A5 zwischen Bruchsal und Kronau gesperrt.

Auf der A5 zwischen dem Rasthof Bruchsal und Kronau prallten am frühen Sonntagmorgen zwei Autofahrer in Fahrtrichtung Frankfurt aufeinander.

Der Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich auf der A5 bei Forst im Landkreis Karlsruhe. Gegen 3.07 Uhr wurde die Polizei alarmiert, erzählt ein Sprecher aus Karlsruhe auf Nachfrage dieser Redaktion.

Ein 18-Jähriger fuhr demnach einem 24-jährigen auf. Das Fahrzeug des 24-Jährigen überschlug sich in der Folge des heftigen Aufpralls und blieb auf dem Dach liegen.

Autobahn zwischen Bruchsal und Kronau gesperrt

Dabei wurde der junge Mann in seinem Auto eingeschlossen. Die Einsatzkräfte griffen schnell ein, doch jede Hilfe kam zu spät. Der 24-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle an der Schwere seiner Verletzungen. Der andere Fahrer blieb unverletzt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Forst und Bruchsal, der Rettungsdienst und die Polizei waren mit einem größeren Aufgebot vor Ort.

Die Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Autobahn ist zwischen Bruchsal und Kronau voll gesperrt. Der Verkehr wird am Rasthof Bruchsal ausgeleitet.

Dieser Artikel wird aktualisiert [Stand: 7 Uhr].