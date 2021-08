Elektro und HipHop

Das Tonstudio „Southside“ im Bruchsaler Jugendzentrum ist ein voller Erfolg

Instrumente testen, mal in ein Mikro singen: Im Bruchsaler „Southside“ ist das möglich. Das Angebot des Musikstudios kommt so gut an, dass sogar schon überlegt wird, die Öffnungszeiten des Jugendzentrums auszuweiten.