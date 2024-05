Vor fünf Jahren wurde im Bruchsaler Triwo Technopark das HubWerk01 eröffnet. Seither finden Start-ups wie auch große Unternehmen in den Räumlichkeiten des Digitalisierungszentrums Co-Working-Zonen und Kreativräume zum Arbeiten in kleinen Projektteams sowie Garagen zum Tüfteln. Außerdem sollte das HubWerk01 die regionale Wirtschaft miteinander vernetzen, um den Austausch von Erfahrungen, Fachwissen und Expertise zwischen Unternehmen zu fördern.

Mehr als 80 Mitgliedsunternehmen

Doch was hat sich seit Eröffnung des Digitalisierungszentrums wirklich getan? Geht es voran mit der digitalen Transformation der Wirtschaft in Bruchsal und der Region? Und wie kann das HubWerk01 bei diesen Prozessen zukünftig noch helfen? Ein Interview mit Marc Willems, dem geschäftsführenden Vorstand des Trägervereins Digital Hub Region Bruchsal.

Herr Willems, das HubWerk01 wird nun fünf Jahre alt. Gibt es da gute Gründe zu feiern?

Willems Absolut. In dieser Zeit haben wir hier vor Ort sehr viel erreichen können. Bis heute wuchs der Trägerverein auf über 80 Mitgliedsunternehmen an. Durch die kurzen Wege innerhalb der HubWerk01-Community zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik konnten viele Projekte vorangetrieben, neue Arbeitsplätze geschaffen und neue Kooperationen zwischen Unternehmen aufgebaut werden.

Auf welche Grundidee geht das HubWerk01 zurück?

Willems Im Jahr 2017 veröffentlichte das Land Baden-Württemberg einen Förderaufruf zur Realisierung regionaler Digitalisierungszentren – sogenannten Digital Hubs. Die Regionale Wirtschaftsförderung Bruchsal und die TechnologieRegion Karlsruhe wollten die Chance nutzen und ein regionales Digitalisierungszentrum für die Wirtschaftsregion Bruchsal errichten. Es sollte ein neuer Ort für Inspiration und Innovation geschaffen werden.

Wie kommt es dazu, dass Ihr Zentrum von einem Verein getragen wird?

Willems Allen Beteiligten war klar, dass es gemeinsamer Bemühungen der Unternehmen, Kommunen und Politik der Region bedurfte, um ein solches Vorhaben in die Tat umzusetzen. Die Gründung eines Trägervereins sollte eine breite Teilhabe an dem Projekt ermöglichen. So wurde im Juli 2017 der Digital Hub Region Bruchsal gegründet.

Wo steht das HubWerk01 heute?

Willems Seit 2024 verstehen wir uns als Transformationszentrum. Der Verein verfolgt die Mission, das wichtige Thema Transformation allen Unternehmen der Region zugänglich zu machen. Dabei spielt Digitalisierung weiterhin eine tragende Rolle. Wir verstehen uns bei all dem aber nicht als Wissensträger, sondern als Vermittler und Mutmacher. Bei uns entstehen Netzwerke, die diese zukunftsprägenden Veränderungen in Unternehmen vereinfachen und neue Wege eröffnen. Die gute Arbeit des Vereins und dessen Projektkonzepte wurden durch weitere Fördermittel belohnt, darunter eine weitere Förderperiode der Digital-Hub-Förderung des Landes. Seit Gründung akquirierten wir so bereits über 2,4 Millionen Euro an Fördermitteln.

Was begeistert Sie persönlich am HubWerk01?

Willems Die Arbeit und die Begegnungen im Hubwerk sind sehr vielfältig. Und das macht den Reiz dieses Zentrums aus. Hier begegnen sich manchmal völlig zufällig Menschen mit neuen Ideen und Bestrebungen, die dann in spontanen Gesprächen ihre Vorhaben verknüpfen und voneinander lernen. Die Leute begegnen sich hierfür auf Augenhöhe und das ist auch mir sehr wichtig.

Was hält die Zukunft für den Verein und das HubWerk01 bereit?

Willems Der Trägerverein und die MP-SOFT-4-U GmbH beschlossen im vergangenen Jahr, gemeinsam einen ersten Hub-Satelliten in der Region zu realisieren. Der Grundstein hierfür ist nun mit dem HubWerk02 gelegt, das ab Herbst dieses Jahres in Kronau nutzbar seien wird. Dieser Standort wird seinen Fokus auf Software- und IT-Start-ups legen. Ich bin gespannt, was sich hier noch entwickeln wird. Im Juni möchten wir außerdem in Kooperation mit der Triwo ein Start-up-Deck bei uns im Haus eröffnen. Das wird ein kostenfrei nutzbarer Co-Working-Space für neu gegründete Unternehmungen aus der Region.

Wie wird das fünfjährige Bestehen gefeiert?