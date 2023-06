Transporter fährt 36-jährige Fußgängerin in Bruchsal an

Eine Fußgängerin erlitt am Donnerstag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Bruchsal leichte Verletzungen. Der Fahrer hatte die Frau übersehen.

Ein 39-Jähriger Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag eine 36-jährige Fußgängerin in Bruchsal angefahren und dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 39-Jährige mit seinem Transporter kurz nach 16 Uhr auf der Württemberger Straße in Richtung Innenstadt.

An der Einmündung der Hans-Thoma-Straße wollte er nach rechts abbiegen. Dabei übersah er die Fußgängerin, die gerade die Straße überquerte. Durch die Kollision kam die 36-Jährige auf der Straße zu Fall und zog sich Prellungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An dem Transporter entstand kein Sachschaden.