Trickdiebstahl in der Kaiserstraße

Trickbetrüger stehlen Bargeld aus Geldbörsen in Bruchsal und Bad Schönborn

Zwei Trickbetrüger haben am Montag einen 78-Jährigen in Bruchsal und einen 74-Jährigen in Bad Schönborn beklaut. Dabei griffen sie in die Geldbörse der Männer und entwendeten Scheingeld.