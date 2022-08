Ökomobil

Trockenheit scheint Heuschrecken in den Bruchsaler Saalbachwiesen nicht geschadet zu haben

Beim Besuch des Ökomobils in den Saalbachwiesen in Hambrücken stellt sich nicht nur die Frage: Wie geht es der Tier- und Pflanzenwelt in dem Feuchtgebiet? Beim Seminar der Umweltakademie geht es auch darum Artenkenner vor dem Aussterben zu bewahren.