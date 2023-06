Landesmusikfestival am 24. Juni

Über 4.000 Musikerinnen und Musiker wollen Bruchsal zum Klingen bringen

Musik liegt in der Luft in diesen Tagen in Bruchsal. Und für den 24. Juni kündigt sich schon der nächste Höhepunkt an: Das Landesmusikfestival. Alles, was man dazu wissen muss.