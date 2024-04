Irgendwann ist sie zu Ende, die Schulzeit. Und dann? Die große Fülle an verschiedenen Berufen kann verwirrend sein. Die Messe „Markt der Berufe“, die am 20. April in Ubstadt stattfindet, hält Antworten bereit. Dort präsentieren sich eine große Bandbreite an Ausstellern.

Im Leben muss man sich oft entscheiden: Was soll ich morgens anziehen? Wie oft in der Woche soll ich eigentlich Sport machen? Entscheiden muss man sich auch, wenn die Schulzeit endet: „Welche Ausbildung soll ich machen, welcher Job passt zu mir?“ Doch Antworten auf die Fragen sind oft nicht so einfach, die Fülle der verschiedenen Möglichkeiten und Wege enorm.

Um nicht allzu lange grübeln zu müssen, heißt es beim „Markt der Berufe“ in Ubstadt am 20. April wieder: „Vorbeikommen, überzeugen, durchstarten“. Die Veranstaltung findet zwischen 10 und 14 Uhr in der Sport- und Kulturhalle Ubstadt statt, der Eintritt ist kostenlos.

Insgesamt 67 Aussteller präsentieren sich bei der Messe, die im vergangenen Jahr rund 1.500 Interessierte in die Halle gelockt hat. Vertreten sind unter anderem soziale Berufe, Versicherungen und Banken, die an ihren Ständen einen Einblick in den jeweiligen Beruf geben und für Fragen zur Verfügung stehen. Und da man bei so viel Auswahl auch Hunger bekommt, drängt sich die Frage auf: Gibt es auch Verpflegung? Ja; die SMV des Alfred-Delp-Schulzentrums bietet neben Kaffee und Kuchen kleine Snacks und alkoholfreie Getränke an.

BNN Azubiportal Auf dem neuen BNN Azubiportal bnn.de/azubi finden Schüler und Schülerinnen zahlreiche Ausbildungsplätze und duale Studiengänge der Region. Außerdem unterstützt das Portal bei der Berufsfindung: In dem Bereich „Berufe entdecken“ werden über 90 Ausbildungsberufe vorgestellt.

Arbeiterwohlfahrt (AWO)

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Landkreis Karlsruhe ist ein professioneller sozialer Dienstleister mit über 1.000 Mitarbeiter, die sich auf 90 Einrichtungen verteilen. Die AWO engagiert sich in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, der Altenpflege und betreibt diverse Integrationsbetriebe. So betreibt die AWO u.a. Familienzentren, Jugendhäuser inkl. Schulsozialarbeit, Kitas, Zwergenstuben, Sozialstationen, Pflegeheime, Wohnanlagen für Senioren und Menschen mit Behinderung und Sozialkaufhäuser.

Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d):

Pflege:

Pflegefachmann

Altenpflegehelfer

Ergänzende Hilfe (Hauswirtschaft/ Pflege/ Betreuung)

Fahrer für Essen auf Räder



Kinder und Jugend:

Pädagogische Fachkraft

Ausbildung im erzieherischen/sozialpädagogischen Bereich



Integration:

Koch

Küchenhilfe



Soziales:

Freiwilliges Soziales Jahr

Bundesfreiwilligendienst

Praktikum



Zentrale Dienste:

Kaufmann

Fachinformatiker für Systemintegration Kontakt:

Sebastian Emmert, Personalmanagement

s.emmert@awo-ka-land.de Prinz-Wilhelm-Straße 3, 76646 Bruchsal

https://awo-ka-land.de/index.php/index.php/karriere-ausbildung.html

Balthasar-Neumann-Schule 2

An der Balthasar-Neumann-Schule 2 in Bruchsal bieten wir verschiedene Wege zur beruflichen Weiterbildung an. Das Berufskolleg für Mode und Design baut auf dem mittleren Bildungsabschluss auf, ebenso das Technische Berufskolleg. Es besteht auch die Möglichkeit innerhalb eines Jahres die Fachhochschulreife zu erlangen in den Fachrichtungen Technik oder Gestaltung. In der Fachschule für Technik werden die zukünftigen Techniker ausgebildet und starten mit hervorragenden Berufsaussichten in die Arbeitswelt. Neugierig? Dann informiere dich, besuche unsere Homepage und nimm Kontakt mit uns auf.

Schularten Schularten:

Technisches Berufskolleg I+2

Dreijähriges Berufskolleg für Mode und Design (Modeschule Bruchsal) Kontakt:

Technisches Berufskolleg: Maik Schmidt

Schmidt@bns2.de Dreijähriges Berufskolleg für Mode und Design:

info@bns2.de Franz-Sigel-Str. 59 a, 76646 Bruchsal

www.balthasar-neumann-schule.de

BAUHAUS Bruchsal

Sichere dir deine berufliche Zukunft im BAUHAUS Fachcentrum in Bruchsal oder Umgebung. Als ausgezeichnetes Ausbildungsunternehmen bieten wir dir eine überdurchschnittliche Vergütung, ein eigenes iPad, unvergessliche Events und ein tolles Team. Neu bei BAUHAUS: Fachhochschulreife und Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d) in einer Ausbildung.

Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d):

Fachlagerist (2 Jahre)

Verkäufer (2 Jahre)

Fachkraft für Lagerlogistik (3 Jahre)

Kaufmann im Einzelhandel (3 Jahre) Kontakt:

BAUHAUS GmbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar Fachcentrum 872

Kammerforststr. 19, 76646 Bruchsal

https://jobs.bauhaus.info/

Caritasverband Bruchsal

Als moderner Arbeitgeber und führender Sozialdienstleister in der Region, engagiert sich der Caritasverband Bruchsal in den Bereichen Alter und Gesundheit, Arbeit, Familie, Gemeindepsychiatrie, Jugend, Tafeln sowie wohnungslose Menschen. Der Caritasverband beschäftigt mehr als 1.000 Menschen in verschiedensten Haupt- und Ehrenämtern. Eine Ausbildung in der Pflege bedeutet einen Beruf mit Perspektive und Herz zu erlernen. Wer Interesse hat, sollte sich jetzt bewerben und Teil eines motivierten Teams werden, das vorbildliche Arbeitsbedingungen und besondere Leistungen genießt.

Ausbildungsangebote Ausbildungsangebote (m/w/d):

Pflegefachkraft

ab August | Käthe-Kollwitz-Schule Bruchsal | 3 Jahre

ab April/Oktober | Pflegeschule Bretten | 3 Jahre



Gesundheits- & Krankenpflegehelfer

ab März | Pflegeschule Bretten | 1 Jahr



Altenpflegehelfer

ab August | Käthe-Kollwitz-Schule Bruchsal | 1 Jahr



Altenpflegehelfer für Migranten

ab April/Oktober | maxQ Karlsruhe | 2 Jahre Kontakt:

Julia Riffel

+49 (7251) 97 99 18

+49 (176) 18 00 84 63

ausbildung-pflege@caritas-bruchsal.de Am Viehmarkt 11 / Haus 7, 76646 Bruchsal

www.caritas-bruchsal.de

Deutsche Post

Durchstarten in den Farben Rot und Gelb: Bei der Deutschen Post und DHL warten zahlreiche spannende Berufe in verschiedenen Aufgabenfelder auf junge Menschen. Neben der Möglichkeit zur Ausbildung gibt es auch zahlreiche Studienangebote.

Als einer der größten privatwirtschaftlichen Arbeitgeber weltweit mit rund 570.000 Mitarbeitern in über 220 Ländern bietet die Post ein Maß an Stabilität und Sicherheit, das nur wenige andere Unternehmen bieten können. Dazu kommt eine erfüllende Arbeit, mit der man jeden Tag etwas bewegen kann – und den unterschiedlichsten Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Wer Interesse hat, in einem fortschrittlichen Konzern zu arbeiten, der ist bei der Deutsche Post und DHL genau an der richtigen Adresse

Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d):

Berufskraftfahrer

Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen

Kaufmann für Büromanagement

Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung

Mechatroniker Duales Studium (m/w/d):

Personalmanagement

Dienstleistungsmanagement

Speditions- und Logistikmanagement Kontakt:

Postjobs-karlsruhe@deutschepost.de Deutsche Post DHL

Niederlassung Betrieb Karlsruhe

76185 Karlsruhe

https://careers.dhl.com/eu/de/ausbildung

Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg

Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg beschäftigt rund 3.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Beamte oder Angestellte im öffentlichen Dienst. Sie kümmern sich dabei als moderner Dienstleister der gesetzlichen Rentenversicherung um über 7 Millionen Kundinnen und Kunden. Jedes Jahr werden über 130 Nachwuchskräfte in 5 Ausbildungs- und Studiengängen eingestellt und bei entsprechender Leistung auch übernommen. Je nach Ausbildungsgang und -jahr erhalten die Azubis bis zu 1.476,- Euro Gehalt im Monat.

Leistungen:

Hervorragende Übernahmechancen in Krisensicheren Jobs

Vielfältige Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten

Moderne, ergonomische Arbeitsplätze

Flexible Arbeitszeiten

Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d):

Sozialversicherungsfachangestellter

Kaufmann für Büromanagement Duales Studium (m/w/d):

Bachelor of Laws - Rentenversicherung

Bachelor of Science - Wirtschaftsinformatik

Bachelor of Arts - Digitales Verwaltungsmanagement Kontakt:

Lina Andresen

+49 (721) 825-21555

azubi.KA@drv-bw.de Petra Feile

+49 (721) 825-21551

azubi.KA@drv-bw.de



Öffnungszeiten: 8:00 bis 15:00 Uhr

Gartenstraße 105, 76135 Karlsruhe

https://kluge-koepfe-fuer-die-rente.de/

Katholische Fachschule für Sozialpädagogik Sancta Maria, Bruchsal

Die katholische Fachschule für Sozialpädagogik Sancta Maria Bruchsal bildet mit der praxisorientierten Ausbildung („PIA“) zukünftige Erzieher für Kindertagesstätten, Schul- und Hortkinder aus. Es gibt unterschiedliche Wege in die Ausbildung: Berufskolleg für Sozialpädagogik und Fachschule. Die Abschlussprüfung ist nach 2 Jahren Vollzeitunterricht. Der direkte Einstieg mit Fachhochschulreife, Abitur oder abgeschlossener Berufsausbildung ist ebenfalls möglich. Die Schule hat eine moderne Ausstattung, großzügige Räumlichkeiten und ein Kindergartenmuseum vor Ort.

Schularten Schularten:

1-jähriges Berufskolleg

2-jährige Fachschule

3-jährige Fachschule praxisintegriert

Fachschule für Organisation und Führung (berufsbegleitend)

Institut für Fort- und Weiterbildung Kontakt:

Melanie Biniwersi, Schulleitung

+49 (7251) 93 25 0

info@fsp-sanctamaria.de Hochstr. 6, 76646 Bruchsal

www.fsp-sanctamaria.de

Lebenshilfe Bruchsal

Menschen mit Behinderungen stehen im Mittelpunkt unseres Handelns

Seit über 60 Jahren setzt sich die Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V. für das oben genannte Leitbild im nördlichen Teil des Karlsruher Landkreises ein. Der Verein bietet erwachsenen Menschen mit Behinderungen neben Arbeitsplätzen auch die Möglichkeit, eine geeignete Wohnform innerhalb der Einrichtung zu ­finden. Unsere offenen Hilfen sind in den Bereichen Soziales Netzwerk, Familienentlastende Dienste, Individuelle Assistenz und Beratung für Menschen mit Behinderungen allen Alters und ihre Familien da.

Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d):

Heilerziehungspf­lege

Heilerziehungsassistenz

Generalistische Pflegeausbildung Duales Studium (m/w/d):

Bachelor of Arts - Soziale Arbeit

Bachelor of Arts - Sozialpädagogik und Management Kontakt:

Oliver Portugall

+49 (7251) 715-318

oliver.portugall@lebenshilfe-bruchsal.de Im Fuchsloch 5, 76646 Bruchsal

https://fsj.lebenshilfe-bruchsal.de/

Linardt

Linardt entwickelt innovative Verpackungslösungen aus Aluminium und Kunststoff. Sie sind ein weltweiter Partner in den Bereichen Healthcare, Beauty und Home. Als zertifizierter Ausbildungsbetrieb bietet Linardt eine Berufsausbildung auf höchstem Niveau. Viele der eigenen Führungskräfte haben dort ihre Ausbildung gemacht. Auch eure Chancen stehen gut: Jedes Jahr übernehmt Linardt den Großteil der Auszubildenden nach dem Abschluss.

Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d):

Elektroniker für Betriebstechnik

Fachkraft für Lagerlogistik

Industriemechaniker

Industriekaufmann Kontakt:

Ramona Krämer

+49 (7255) 715-480

Ramona.krämer@linhardt.com Weiherer Straße 4, 176707 Hambrücken

https://www.linhardt.com/ausbildung

SEW-EURODRIVE

Wir haben den passenden Start für dich! – mit einer Ausbildung oder Dualem Studium bei SEW-EURODRIVE. Als ein weltweit führendes Unternehmen in der Antriebstechnik bewegen wir die Welt.

Ganz egal ob Achterbahn oder Förderband, Schiffscontainer oder Handgepäck, Megakran oder Mikrochip – unsere Produkte und Dienstleistungen bieten uns schon heute den Drive für eine bessere Welt von morgen.

Bei uns bist du ein wertvoller Teil eines global aktiven Familienunternehmens. Wir gestalten für dich ein umfassendes und nachhaltiges Ausbildungsprogramm. Vollzeitausbilderinnen – und Ausbilder unterstützen dich, wo und wann es geht.

Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d):

Elektroniker für Betriebstechnik, Elektroniker für Geräte und Systeme, Fachkraft für Metalltechnik, Industriemechaniker, Mechatroniker, Technischer Produktdesigner, Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, Fachinformatiker Systemintegration, Kaufmann für Digitalisierungsmanagement, Industriekaufmann Dualen Studiengänge (m/w/d):

DH-Studium, Duale Hochschule Karlsruhe - 3 Jahre

Maschinenbau, Mechatronik, Elektro- und Informationstechnik, Informatik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, BWL-Industrie – Industrial Management, BWL-Digital Business Managemen



DH-Studium, Duale Hochschule Mannheim - 3 Jahre

Rechnungswesen, Steuern und Wirtschaftsrecht, Accounting & Controlling



StudiumPLUS, Hochschule Karlsruhe - 4,5 Jahre, inklusive parallele IHK-Ausbildung

Maschinenbau, Mechatronik, Elektro- und Informationstechnik, Informatik, Wirtschaftsinformatik Kontakt:

SEW-EURODRIVE

Ernst-Blickle-Str. 42, 76646 Bruchsal

www.sew-eurodrive.de/offene-ausbildungsstellen/

Sparkasse Kraichgau