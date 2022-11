Ubstadter Schüler bekommen Geschichtsstunde von Joachim Gauck

Doppelt geimpft: Ob es in Deutschland nochmal zu einer Diktatur kommen könne, wollte eine Schülerin wissen. „Nein. Denn wir sind doppelt geimpft“, so Gaucks optimistische Aussicht. Geimpft und genesen durch zwei deutsche Diktaturen.

Ubstadt-Weiher: Der Alt-Bundespräsident bekannte zum Abschluss in Ubstadt-Weiher: „Ich wusste gar nicht, dass dieser Ort existiert. Und jetzt fühle ich mich so, als ob ich hierher gehöre.“

Die WM in Katar: Wie er zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar stehe, fragte ein Schüler. „Es gab schon Schlimmeres“, erklärte Joachim Gauck. Olympische Spiele in China oder in Russland seien mindestens genauso fatal gewesen. „Die Welt ist eben nicht immer so, wie ich es mir wünsche.“ Dass Sportveranstaltungen nur in demokratischen Ländern stattfinden würden, wäre wünschenswert, aber eher unrealistisch. Die Debatte darüber finde er aber wichtig.

Politik: Wie Gauck in die Politik kam, interessierte eine Neuntklässlerin. Als Kind in der DDR-Diktatur aufgewachsen, habe es ein einschneidendes Erlebnis gegeben, erzählte Gauck. Als er elf Jahre alt war, wurde sein Vater von den Russen ins sibirische Arbeitslager verschleppt. Zweieinhalb Jahre wusste man nicht, wo er war. Später bot die Kirche den DDR-Bürgern eine kleine freiheitliche Nische. In Rostock organisierte Gauck vor der Wende die Donnerstagsgottesdienste, die dann in die Freiheitsbewegung mündeten.