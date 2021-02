I hätt do mol e Frog

Ärger um Hundehaufen: Warum gibt es in Ubstadt-Weiher keine Kotbeutelspender?

Beutelspender für Hundekot hängen in Forst, Kronau und Bad Schönborn – aber nicht in Ubstadt-Weiher. BNN-Leserin Heidemarie Schneider-Schewe will wissen, warum.