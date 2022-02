Autofahrer mit über drei Promille schwenkt bei Ubstadt-Weiher in den Gegenverkehr

Trotz seines eindeutig nicht mehr fahrtüchtigen Zustands hat sich ein 47-Jähriger hinter das Steuer gesetzt. Seine Irrfahrt endete schließlich in einem Straßengraben.

Ein stark alkoholisierter 47-Jähriger am Steuer eines Pkw hat am Sonntagabend auf der Kreisstraße 3575 zwischen Kronau und Ubstadt-Weiher für Aufruhr gesorgt. Wie die Polizei meldete, fuhr der Mann mit seinem Renault von Kronau kommend in Richtung Ubstadt-Weiher.

Dabei steuerte er seinen Wagen immer wieder auf die Gegenfahrbahn, wobei ein entgegenkommender Autofahrer knapp ausweichen konnte und so einen Unfall verhinderte. Bei seiner Irrfahrt blieb der 47-Jährige außerdem mitten auf der Fahrbahn stehen, stieg aus, ging schwankend um sein Fahrzeug und fuhr anschließend weiter.

Auf Höhe der Abfahrt Hardtwaldsiedlung kam er endgültig von der Fahrbahn ab und blieb in einem Straßengraben stecken.

Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von über drei Promille. Nach einer Blutabnahme nahm die Polizei den 47-Jährigen in Gewahrsam, sein Fahrzeug wurde abgeschleppt und der Führerschein eingezogen.

Polizei sucht Zeugen Zeugen, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, können sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter (0 72 53) 8 02 60 in Verbindung setzen.