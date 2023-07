Die Sommerferien rücken immer näher und an vielen Schulen in der Region finden an den letzten Schultagen Ausflüge, Exkursionen und Projekte statt. Am Alfred-Delp-Schulzentrum in Ubstadt wurde zum Abschluss des Schuljahres eine ganze Projektwoche organisiert. Am Freitag war nun der Badische Behindertensportverband (BBS) mit seinem Programm „Behindertensport macht Schule“ zu Gast.

Im Vordergrund stehen das Miteinander und natürlich der Spaß am Spiel und an der Bewegung. Marco Hopp

Referent

Schüler konnten im Rahmen des Projekts Erfahrungen im Umgang mit dem Rollstuhl sammeln. Unter Anleitung des ehemaligen Profi-Rollstuhlbasketballers Marco Hopp lernten mehr als 50 Schülerinnen und Schüler, wie man sich mit einem Sportrollstuhl fortbewegt und wie sich dabei ein Ball führen und auch werfen lässt.

Für Lebensbedingungen sensibilisieren

„Mit dem Projekt verfolgen wir das Ziel, Kindern und Jugendlichen die vielfältigen Sportmöglichkeiten von Menschen mit einer Behinderung näherzubringen. Zudem bekommen die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in das Leben von Menschen mit Behinderungen und werden für die Lebensbedingungen dieser Menschen sensibilisiert“, erklärte Daniel Merkel vom BBS Baden.

Kinder lernen zunächst die Grundlagen

Referent Marco Hopp, der als Profi Deutscher Meister, Pokalsieger und Europapokalsieger wurde und als Trainer der Juniorennationalmannschaft die Europa- und Weltmeisterschaft im Rollstuhlbasketball gewann, versuchte den Kindern und Jugendlichen erst einmal die Grundlagen des Rollstuhlfahrens näherzubringen.

„Im Alltag bin ich auf einen normalen Rollstuhl angewiesen. Dieser unterscheidet sich aber in einigen wesentlichen Punkten von einem Sportrollstuhl“, so Hopp. Die gröbsten Unterschiede wussten die Schüler der siebten bis neunten Klasse auf Anhieb zu benennen. Manch einer kannte sich mit dem Rollstuhlbasketball sogar schon etwas besser aus. „Ich habe das schon häufiger im Fernsehen gesehen und fand es immer sehr spannend“, meinte ein Achtklässler, ehe er selbst in einem Sportrollstuhl Platz nehmen durfte.

Distanzen und Hemmungen sollen abgebaut werden

Mit einigen Übungen sollten sich die Projektteilnehmer dann spielerisch an den fahrbaren Untersatz gewöhnen. So wurde mit den Rollstühlen Fangen gespielt und sich anschließend gegenseitig durch die Sporthalle gezogen. Nach einigen Übungen mit dem Basketball wurden dann die ersten Spiele gegeneinander ausgetragen. „Durch den Sport werden Distanzen und Hemmungen abgebaut. Im Vordergrund stehen das Miteinander und natürlich der Spaß am Spiel und an der Bewegung“, so Referent Hopp.

„Behindertensport macht Schule“ ist deswegen bereits ab der dritten Klassenstufe möglich. Neben Erfahrungen im Umgang mit dem Rollstuhl beim Rollstuhlbasketball gibt es auch Angeboten mit Rollstuhlrugby oder Blinden-Torballspiel.

„Es ist anstrengender, als es aussieht, aber es hat mir super viel Spaß gemacht“, erklärte ein begeisterter Siebtklässler nach Ende des Abschlussspiels. Rollstuhlbasketball möchte der 13-Jährige in Zukunft häufiger verfolgen. „Rollstuhlfahren ist gar nicht so leicht, wenn man wirklich sicher sein möchte. Ich möchte auf Rollstuhlfahrer deswegen besser achten“, meinte eine Schülerin.