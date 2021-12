Fahndung der Polizei

Beziehungsstreit in Ubstadt-Weiher: Wohnung in Brand gesteckt

In der Waldstraße in Ubstadt-Weiher ist am Freitagnachmittag eine Wohnung vollständig ausgebrannt. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Karlsruhe geht nach einer ersten Einschätzung von Brandstiftung aus.