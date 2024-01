Ein Stopp-Schild fordert weiß auf rot und in bekannter, achteckiger Form zum Anhalten auf. Es steht deutlich sichtbar am Ende des Weges, der von der Ubstadt-Weiherer Hardtsiedlung kommt und in die K3575 einmündet. Am Rande der Kreisstraße aus Richtung Kronau schreibt ein weiteres Verkehrsschild Tempo 70 vor.

Maßnahmen, die vor vielen Jahren getroffen worden seien, um allen Verkehrsteilnehmern zu signalisieren, gerade hier besonders aufmerksam zu sein, erklärt Ubstadt-Weihers Bürgermeister Tony Löffler (CDU).

Denn der Weg sei eine wichtige und gern genutzte Radwegverbindung unter anderem zur Kronauer Allee. Trotzdem ist am 13. Dezember ein 53-jähriger Radfahrer gestorben, als er gegen 7.30 Uhr dort die K3575 überqueren wollte und von einem in Richtung Kronau fahrenden Auto frontal erfasst wurde.

Laut Mitteilung der Polizei steht der Bericht des Sachverständigen noch aus, sodass derzeit keine konkreten Erkenntnisse zur Unfallursache veröffentlicht werden könnten. Auch wenn dieser Kreuzungsbereich keine Unfallhäufungsstelle sei, mahnen Bürgermeister Tony Löffler und die Ortsgruppe Bruchsal und Umgebung des ADFC alle Verkehrsteilnehmer vor allem dort zu erhöhter Vorsicht.

Bei der Kreuzung handele es sich nicht um eine „Unfallhäufungsstelle“, „weder derzeit noch historisch“, teilt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Karlsruhe auf Anfrage mit. „In den vergangenen drei Jahren ereignete sich dort kein weiterer Verkehrsunfall“, heißt es weiter.

Zuletzt sei 2017 ein Radfahrer schwer verletzt worden, als er aus Richtung Stettfeld kommend die vorfahrtsregelnde Beschilderung nicht beachtet habe und beim Queren mit einem Auto zusammenstieß. „Weitere Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit einbiegenden/kreuzenden Verkehrsteilnehmern ergaben sich nicht“, so die Polizei.

Neue ADFC-Ortsgruppe Bruchsal denkt über Querungshilfe und „Ghostbike“ nach

Die Strecke sei schon kritisch, findet dagegen Britta Brandstäter. Die passionierte Radlerin ist Vorsitzende der neu gegründeten Ortsgruppe Bruchsal und Umgebung des ADFC und weist darauf hin, dass dort nicht nur Freizeitradfahrer unterwegs seien, sondern verstärkt auch solche Radler, die den Bahnhaltepunkt Stettfeld-Weiher nutzen möchten.

Und sie empfiehlt Radfahrern ausdrücklich, auf gute Sichtbarkeit zu achten. Die richtige Beleuchtung, eine Warnweste mit reflektierenden Streifen, Räder mit reflektierenden Bändern, all das seien wichtige Ausstattungen, denn gerade beim Queren sei das normale Fahrradlicht schwer oder gar nicht zu sehen.

Zu überlegen sei, ob nicht ein sogenanntes Ghostbike, ein weiß gestrichenes Fahrrad als Mahnmal für den Unfall, an der Einmündung alle Verkehrsteilnehmer an erhöhte Vorsicht erinnern könnte.

Weiterhin denke der ADFC auch daran, im Kreistag eine Querungshilfe zu beantragen. Im Falle des im Dezember tödlich verunglückten Radfahrers stehe der Bericht des Sachverständigen zum Unfallhergang noch aus, so die Polizei. Nach Abschluss der Ermittlungen werde der Vorgang der Staatsanwaltschaft Karlsruhe vorgelegt.