Die Blasmusiker vom Ubstadter Musikverein können auch anders

Oliver Grote bereitet mit den Musikern des MV Echo ein etwas anderes Konzert vor. Am 6. Mai sind in der Sport- und Kulturhalle härtere Töne zu hören.

Bei den Jahreskonzerten präsentiert sich das Orchester des Musikvereins (MV) Echo aus Ubstadt mit sinfonischer Blasmusik, meist mit hohen bis höchsten Schwierigkeitsstufen.

So wie im vergangenen Dezember zum Beispiel mit „Nightflight“ von James Swearingen, oder drei Jahre zuvor mit „The Ghost Ship“ von José Alberto Pino, einem 16 Minuten langen Werk und umfangreichem Instrumentarium.

Doch gerade hört man freitagabends aus der Ubstadter Mehrzweckhalle völlig andere Klänge.

Bei diesem Konzert in Ubstadt gibt es kaum Sitzplätze

Der Filmhit „Eye of the Tiger“ aus „Rocky“ ist da auszumachen oder Songs von Rockbands wie Black Sabbath und Iron Maiden. Oliver Grote, seit zwölf Jahren musikalischer Leiter beim MV, bereitet mit den Musikerinnen und Musikern ein etwas anderes Konzert vor: „Rock & Pop in concert! Vol. 3“ so der Titel.

Dabei wird die Sport- und Kulturhalle am Samstag, 6. Mai, ab 19.30 Uhr nicht wie sonst in Reihe bestuhlt sein: Es gibt nur ein paar Sitzplätze, dafür Stehtische. Die Bühne ist niedriger als gewohnt und mit professioneller Licht- und Tontechnik ausgestattet. „Wir nutzen nur ein Drittel der Halle, die Musiker sind näher dran am Publikum, das macht eine clubmäßige Atmosphäre“, beschreibt Thorsten Schroff, was zu erwarten ist.

Und wer macht Musik? Das Orchester gemeinsam mit einer Rockformation. Schroff wird dann sein Horn pausieren lassen und zeigen, dass er auch E-Gitarre spielen und außerdem singen kann, Alexander Fels legt seine Klarinette zur Seite und ergreift das Mikrofon.

Kartenverkauf Karten für „Rock & Pop in concert! Vol. 3“ gibt es an der Abendkasse oder vorab unter Telefon (0 72 51) 6 29 05. Weitere Infos unter www.mvecho.de

Die Band besteht aus „Blasmusikern, die auch Rockmusik machen“, sagt Oliver Grote. Und: „Die wissen wie’s geht.“ Sie seien auch in anderen Bands unterwegs. Klarinettist Marcel Vogel mit Gitarre und Gesang unter anderem in der Metalband „Storm Breed“, Schroff und Fels bei „Randstein“. Die langjährige Saxofonistin Janine Müller hat sich gänzlich auf ihre Stimme konzentriert und ist unter anderem bei „Bajazzo“ zu hören – und am Samstagabend mit der Ubstadter Formation, zu der auch Manuel Barth am Bass, Matthias Barth am Keyboard und Benedikt Duchardt am Schlagzeug gehören.

Wir zeigen, dass wir nicht nur Blasmusik können. Beatrix Rapport, Posaunistin beim MV Echo Ubstadt

Und das Orchester? „Wir zeigen, dass wir nicht nur Blasmusik können“, sagt Posaunistin Beatrix Rapport. Insgesamt etwa 16 Titel werden vorbereitet, es gibt kein gedrucktes Programm, die Moderation versteckt sich hinter lockeren Sprüchen. Dennoch sind die Anforderungen nicht zu verachten. Vereinsvorsitzender Günter Lehanka erklärt: „Wir Tubisten müssen uns umorientieren, viel kürzer und viel mehr auf dem Punkt spielen.“

Die Ubstadter Musiker suchen den Kontakt zum Publikum

Genau das ist es, was Dirigent Grote in den Proben immer wieder fordert: „kurz und schnell!“ So sei zum Beispiel das Stück „‘Tower of Power‘ sehr rhythmuslastig, das kennt das sinfonische Orchester nicht so. Und beim Metal-Medley gibt es viele adhoc-Tempowechsel. Da muss man voll und ganz dabei sein“, beschreibt Schroff die Herausforderungen. Aber: „Es macht viel Spaß mit der Band und wenn die Leute so richtig mitgehen und mitmachen“, sagt Klarinettistin Dorothea Böser.

Beim Jahreskonzert wolle man als Musiker Höchstleistung zeigen, beim Rockkonzert, dem mittlerweile dritten des MV „Echo“, sei die Stimmung völlig anders, da stehe der Kontakt zum Publikum, der „Spaß auf der Bühne, natürlich auf hohem musikalischem Niveau“, im Vordergrund.