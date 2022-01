Doppelter Totalschaden: Autos kollidieren folgenschwer in Ubstadt-Weiher

Glimpflicher Ausgang für die Fahrer, Totalschaden an den Fahrzeugen: Weil er beim Abbiegen unachtsam war, verursachte ein 20-Jähriger am Wochenende einen Unfall mit hohem Sachschaden.

Ein junger Autofahrer hat am Samstagmittag in Ubstadt-Weiher einen folgenschweren Unfall verursacht. Wie die Polizei meldete, wollte der 20-Jährige gegen 14 Uhr an der Kreuzung der Ubstadter Straße mit der Kreisstraße 3575 nach links abbiegen.

Dabei übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die beiden Autos kollidierten heftig miteinander, wobei sowohl der 20-Jährige, als auch die 32-jährige Fahrerin des anderen Fahrzeugs leicht verletzt wurden.

Die beiden Unfallautos traf es schlimmer: An ihnen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt knapp 35.000 Euro.