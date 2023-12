Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der K3575 in der Nähe von Ubstadt-Weiher gestorben. Wie die Polizei bekannt gab, waren an dem Unfall der Radfahrer und zwei Pkw beteiligt.

Eines der beiden Fahrzeuge habe den Radfahrer erfasst. Zum genauen Unfallhergang machte ein Sprecher der Polizei noch keine Angaben.

Radfahrer stirbt bei Unfall: K3575 bei Ubstadt-Weiher ist gesperrt

Der Unfall ereignete sich auf der K3575 zwischen dem Abzweig Bad-Schönborn-Langenbrücken und dem Abzweig Ubstadt-Weiher-Stettfeld. Die Kreisstraße ist in diesem Bereich derzeit gesperrt.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 9.11 Uhr]