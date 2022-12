Die älteste Einwohnerin von Ubstadt-Weiher feiert ihren 101. Geburtstag

Ein Rollator? Der kommt Franziska Meister nicht ins Haus. Höchstens den Stock nimmt sie zu Hilfe, denn ihre Gymnastikübungen, die absolviert sie diszipliniert jeden Tag. Leichte Küchenarbeit wie Salat putzen oder Kartoffel schälen verrichtet sie auch noch.

Ihr ganzes Leben lang war sie aktiv, und immer in Bewegung. Und dieses Leben währt immerhin schon 101 Jahre, was sie selbst kaum glauben kann.

Die derzeit älteste Einwohnerin in Ubstadt-Weiher wurde als viertjüngstes von 16 Kindern von Karl und Priska Mayer am 15. Dezember 1921 in Stettfeld geboren. Just in diesem Jahr übernahm ihr Vater das Amt des Bürgermeisters.

Die Eltern der Ubstadt-Weiherin waren in der Landwirtschaft tätig

Sein kommunales Engagement in politisch schwierigen Zeiten und die elterliche Landwirtschaft mit Hopfen- und Tabakanbau haben Franziska von klein auf geprägt.

Die Kinder haben beim Hopfenzopfen und Tabakfädeln geholfen, aber genauso amtliche Post ausgetragen. Nach der Volksschule absolvierte sie die Hauswirtschaftsschule und fand danach eine Anstellung beim Stettfelder Pfarrer Beuchert.

Da sie unweit des Pfarrhauses bei ihrer Familie lebte, war der Weg kurz, auch wenn sie morgens vor der Arbeit schon um 6.45 Uhr zum Gottesdienst in die Kirche musste. Sie ging der Pfarrköchin zur Hand und erledigte die Hausarbeit.

Im Sommer verbrachte sie regelmäßig ein paar Wochen beim Bruder des Pfarrers und dessen Familie auf deren Hofgut in Wettersdorf im Odenwald, um bei der Ernte zu helfen. Wenn sie zuhause war, unterstützte sie vor allem ihren Vater, an dem die Mehrfachbelastung zehrte.

Wir Kinder hatten auch Sirenendienst, mussten den Fliegeralarm auslösen und bei den Flüchtlingen helfen. Franziska Meister, älteste Einwohnerin Ubstadts

„Ich bin ans Telefon gegangen, damit der Vater sich ausruhen konnte. Wir Kinder hatten auch Sirenendienst, mussten den Fliegeralarm auslösen und bei den Flüchtlingen helfen“, erinnert sie sich.

Das Ende des Zweiten Weltkrieges bescherte ihr am 3. April 1945 das schlimmste Erlebnis ihres Lebens: Amerikanische Besatzungssoldaten machten ihren Vater für die unerlaubte Waffenlagerung im Keller des Rathauses verantwortlich, von der er nichts wusste, und wollten ihn hinrichten. Französische Kriegsgefangene, die seit 1940 auch in Stettfeld untergebracht waren, bürgten für ihn und retteten sein Leben.

Karl Mayer blieb bis zu seinem Tod 1947 im Amt. Derweil hatte Franziska den jungen Soldaten Karl Meister während dessen Fronturlaub auf der Martini-Kerwe in Ubstadt kennengelernt. Die beiden heirateten 1947 und zogen in Karls Elternhaus in Weiher. Im Jahr darauf kam Sohn Kurt zur Welt.

Karl Meister hatte sich nach dem Krieg für den Polizeiberuf entschieden. Als er zunächst nach Neudorf und später nach Wiesental versetzt wurde, zog die junge Familie jedes Mal mit. 1963 schließlich erwarben Karl und Franziska Meister einen Bauplatz in Stettfeld, bauten eigenhändig ihr Haus und Karl wechselte zur Dienststelle nach Bruchsal.

Franziska, die bis dahin immer in verschiedenen Betrieben gearbeitet hatte, gab ihre Berufstätigkeit auf und versorgte zwei große Spargeläcker in Weiher. Weil Weg und Transport der Ernte mit dem Fahrrad zu beschwerlich wurden, erwarb sie 1965 ihren Führerschein und legte die Strecke mit einem gebrauchten VW-Käfer zurück.

Sie sang im Kirchenchor, spielte Theater in der Gruppe, war und ist vielseitig interessiert, informiert sich in den BNN über das nahe und ferne Geschehen, schreibt gerne Briefe und Karten. Auch nach dem Tod ihres Mannes, der vor zwei Jahren im Alter von 97 Jahren verstarb, lebt sie selbständig in ihrem Haus, unterstützt von einer Pflegerin und ihrem Sohn Kurt.

„Nicht händeln und nicht gleich schelten, in Maßen gesundes Essen und Trinken genießen, immer aber eine guten Humor bewahren, auch wenn einem nachts zum Heulen ist“, so beschreibt sie ihr Rezept für ihr langes Leben. Ihren Geburtstag wird sie an diesem Donnerstag im Kreis ihrer Angehörigen mit Sohn, Schwiegertochter, zwei Enkeln mit Familien und zwei Urenkeln gebührend feiern.