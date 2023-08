Zum mittlerweile 34. Mal findet am Sonntag, 3. September, der traditionsreiche Hardtsee-Triathlon statt. Ausrichter ist der TSV Ubstadt. Die zweite Vereinsvorsitzende Gerlinde Trauth stellt die Veranstaltung vor.

Das Freizeitzentrum Hardtsee in Ubstadt-Weiher bietet für diesen Triathlon ideale Bedingungen. Dort wird auch Start und Ziel sein. Der Startschuss fällt für alle Altersklassen um 10.30 Uhr mit dem Schwimmen im Hardtsee, wobei die Teilnehmer auf einer Wendestrecke 600 Meter zurücklegen müssen. Danach gilt es, mit dem Rad 16 Kilometer auf öffentlichen Straßen zu fahren. Dabei ist die Strecke bis fast zum Ortseingang von Hambrücken zweimal zu absolvieren. Die abschließende Laufstrecke über 4.000 Meter führt zweimal rund um den Camping- und Freizeitbereich des Hardtsees. Angeboten wird auch ein Familien- und Gruppentriathlon, bei dem sich zwei bis drei Personen die vorgeschriebenen Disziplinen teilen können. Beim Familien-Triathlon müssen mindestens zwei Generationen am Start sein. Für die Betreuung vor Ort sorgen Mitglieder des Turn- und Sportvereins, vom DRK Ubstadt, der Freiwilligen Feuerwehr Ubstadt sowie der DLRG Ubstadt-Weiher. Die Siegerehrung wird gegen 13.30 Uhr erwartet.

Mit wie vielen Teilnehmern rechnen Sie und gibt es wie in anderen Sportarten nach der Corona-Pandemie rückläufige Nennungszahlen?

Was müssen Besucher des Hardtsee-Triathlons beachten und welche Einschränkungen gibt es?

Trauth

Gesperrt wird am Sonntag, 3. September, während der Veranstaltung die Kreisstraße 3525 von Hambrücken nach Weiher sowie die K3524 von Weiher nach Forst. Parkplätze gibt es am Freizeitzentrum Hardtsee. Die Besucher sollten sich an die Anweisungen der Helfer halten.