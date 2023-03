Hoher Sachschaden: Autos stoßen in Ubstadt-Weiher zusammen

Zwei Autos sind in Ubstadt-Weiher am Sonntagabend aufeinander geprallt. Die Betroffenen wurden nur leicht verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ist es am Sonntagabend auf der Landesstraße 552 in der Gemeinde Ubstadt-Weiher gekommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr, teilte die Polizei mit. Ein 35-jähriger Mann war mit seinem Auto vom Ortsteil Stettfeld in Richtung Zeutern unterwegs.

Der Autofahrer kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Autofahrer sowie eine Beifahrerin nur leichte Verletzungen.

Rettungskräften brachten alle Beteiligten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 21.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.