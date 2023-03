Hundebesitzer verunsichert: Unbekannter droht in Weiher mit Giftködern

In einer anonymen Drohung beschwert sich ein Unbekannter in Ubstadt-Weiher öffentlich über die Hinterlassenschaften von Hunden. In den sozialen Medien brodelt das Thema. Der Polizei ist bislang aber noch kein Fall bekannt.

Wieder macht sich die Angst breit: Die Hundebesitzer in Weiher sind verunsichert. Ein Unbekannter hat per Aushang an einem Baum damit gedroht, Hunde zu vergiften. Eine Bürgerin hatte den Zettel in der Nähe der Wendelinuskapelle in Weiher entdeckt, fotografiert und per Facebook die Hundehalter gewarnt.

Sollte die Moral der Hundehalter nicht besser werden, werden im ganzen Wald Köder verteilt. Unbekannter Verfasser des Drohbriefs

„Aufgrund von Hinterlassenschaften einiger Hunde und weggeworfener Kacketüten, versuchen wir durch auslegen von Ködern hier ein bisschen Ordnung reinzubringen!!! Sollte die Moral der Hundehalter nicht besser werden, werden im ganzen Wald Köder verteilt.“

So steht es in Krakelschrift auf einem gelben, karierten Zettel, der in einer Klarsichthülle steckt und per Reißzwecke am Baum befestigt ist.

Der Polizei ist kein Fall eines vergifteten Hundes bekannt

Am Mittwochmorgen hat die Polizei den Zettel sichergestellt. Das sagt der Leiter des Bad Schönborner Reviers, Gerald Gack auf Anfrage unserer Redaktion. Er möchte die Sache gleich einordnen: „Der Polizei ist bislang kein einziger Fall eines vergifteten oder verstorbenen Hundes bekannt.“ Er wisse, dass die Gerüchteküche in Ubstadt-Weiher brodele, und dass dabei immer wieder von vergifteten Tieren die Rede sei. Auch in sozialen Netzwerken wird darüber berichtet.

Polizei in Bad Schönborn warnt vor Selbstjustiz

Aber entweder sind das tatsächlich bloß Gerüchte, die sich verselbstständigt haben, oder aber Betroffene haben bei der Polizei bisher keine Anzeige erstattet. Den Urheber anhand des Zettels ausfindig zu machen, könne schwierig werden, so die erste Einschätzung der Polizei.

Gack jedenfalls stellt klar: Selbstjustiz sei in keinem Falle statthaft. Wer sich über die Hinterlassenschaften von Hunden ärgere, habe etwa die Möglichkeit, dies bei der Gemeinde zu melden und auf das Problem aufmerksam zu machen.

Im Rathaus von Ubstadt-Weiher weiß man von dem Drohschreiben. Die Gemeindeverwaltung stellt klar, „dass es eine Straftat darstellt wenn ein Tier durch einen Giftköder zu Schaden kommt“. Zugleich sagt aber Polizist Gerald Gack: Allein das Auslegen von Giftködern stellt noch keine Straftat dar.

Erst, wenn tatsächlich ein Tier zu Schaden kommt. Wenn Spaziergänger Giftköder finden und sie zur Polizei bringen, werden die eine Woche lang eingefroren. So lange wartet man, ob sich Hundehalter mit vergifteten Tieren melden. Danach wird der Köder vernichtet.

Hundehalter in Ubstadt-Weiher sollen die Augen offen halten

Die Gemeinde Ubstadt-Weiher ruft dazu auf, verdächtige Wahrnehmungen der Polizei zu melden. Und: „Hundehalter werden gebeten, beim Spaziergang besonders aufmerksam zu sein.“

Das Thema Giftköder ist ein Dauerthema in der Region. Die Gerüchteküche brodelt immer wieder. Mitunter gehen regelrechte Horrormeldungen durch die sozialen Netzwerke. Zuletzt war von 500 Giftködern rund um den Baggersee in Untergrombach die Rede. Auch hier konnten Polizei und Ortsverwaltung relativieren.