Hoch oben im Storchenhorst über den Silzenwiesen klappert es. Adebars Partnerin ist zurückgekehrt, und das löst beim Storchenmann heftige Freude aus. So wie jedes Jahr. Aber wer die Aktionen des „Komitees gegen Vogelmord im Libanon“ verfolgt, der weiß, dass nicht nur der Storch in den Silzenwiesen bei Ubstadt, sondern auch alle anderen Störche hierzulande Grund zur Freude haben, wenn der Partner aus den Überwinterungsgebieten zurückkehrt.

Viele Störche überleben die lange Reise nämlich nicht und landen beispielsweise im Libanon auf dem Grill. Storchenbrust gilt dort als Leckerbissen. Aber auch die Brust des in ganz Europa seltenen und in Deutschland vom Aussterben bedrohten Wespenbussard verachten die Jäger nicht. Im nordlibanesischen Distrikt Danniyeh, einem Engpass für Zugvögel, lauern sie mit ihren Gewehren.

„Hunderte Vögel töten die Libanesen während des Vogelzugs täglich“, berichtet Bettina Volpe-Freiwald aus Ubstadt-Weiher. Sie ist im Vorstand des Vereins aktiv, der seit 1975 gegen die Jagd auf Zugvögel, aber auch gegen andere Formen der Vogeljagd im Libanon aktiv ist.

Manche Zug- und Singvögel gelten als Delikatessen

Eigentlich ist auch im Libanon die Jagd auf Zugvögel verboten, doch in dem krisengeplagten Land galt nach Angaben von Bettina Volpe-Freiwald bis vor Kurzem die Devise: „Wo kein Kläger ist, gibt es auch keinen Richter“. Das habe sich aber geändert. „Seit 2017 sind wir auch im Libanon aktiv“, berichtet die Veterinärmedizinerin und ergänzt: „In Europa, also in Italien, Frankreich, auf Zypern und auf Malta, errichten wir unsere Zugvogelschutz-Camps ja schon seit 1985.“ Bis zu 300 ehrenamtliche Vogelschützer nahmen in manchen Jahren an den verschiedenen Camps teil.

„Wir stören die Jagdversuche, vernichten gezielt Fangnetze und andere Fanggeräte und informieren die örtliche Polizei“, schildert Volpe-Freiwald die Aktivitäten der Vogelschutz-Camps. Auch im Libanon. „Inzwischen sind wir dort so bekannt, dass allein unsere Anwesenheit erste Erfolge zeigt“, freut sie sich.

Todesdrohungen gegen die Vogelschützer

Auch sie selbst nimmt seit Jahren an gezielten Aktionen teil. „Ich war schon mehrfach in Zugvogelschutz-Camps beispielsweise in Italien und auf Malta im Einsatz“, erzählt die Frau, die in Italien Veterinärmedizin studiert hat. Ihren ersten Einsatz hatte die Tierärztin 2005 in Italien, wo es noch bis vor einiger Zeit üblich war, Rotkehlchen und andere Singvögel zur Polenta zu servieren. Später war die Ubstadterin dann in Frankreich gegen die Jagd auf Ortolane im Einsatz. Der kleine Singvogel galt in Südfrankreich noch bis vor kurzem als kulinarischer Leckerbissen. Ortolane in Armanac-Gerichten wurden in Sternerestaurants für mehr als 200 Euro angeboten.

Bei der Bejagung des Ortolans ging es, wie so häufig bei der illegalen Jagd auf Sing- und andere Vögel, um viel Geld. Deshalb ist der Kampf gegen die illegale Vogeljagd gefährlich „Oft müssen wir durch die örtliche Polizei vor den Angriffen der Vogeljäger geschützt werden“, berichtet Volpe-Freiwald. Schaudernd erinnert sie sich an die Wut der aggressiven Ortolan-Jäger, die damit drohten, sie und ihre Mitstreiter „am nächsten Baum aufzuhängen“.

Doch der Kampf hat sich gelohnt. Seit wenigen Jahren wird das Verbot der Ortolan-Jagd auch in Frankreich konsequent umgesetzt. „Und auch in Italien und auf Malta geht die illegale Jagd auf Zugvögel dank unserer Bemühungen zurück“, berichtet Volpe Freiwald. Verschwunden ist die Jagd auf Zug- und Singvögel aber noch lange nicht.

Neben dem Geld geht es auch um Tradition

Alte Traditionen sind neben dem Geld die häufigste Triebfeder für die Jagd mit Fallen oder Gewehren. Auch auf extrem seltene Arten, die in Deutschland aufwendig vor dem Aussterben bewahrt werden, warten entlang ihrer Route ins südliche Afrika bewaffnete Jäger. Zu den häufig mit dem Gewehr bejagten Raritäten gehören Schreiadler, Wespenbussarde, Baumfalken, Pirole, Kuckucke und Störche.

Kleine Zugvögel wie Feldlerchen, Rohrsänger, Blaukehlchen und andere Arten werden häufig mit Vogelstimmen vom Band angelockt und dann in großen Netzen gefangen.

In manchen EU-Staaten ist die Jagd auf seltene Vögel legal

Für Bettina Volpe-Freiwald und ihre Mitstreiter ist auch die legale Vogeljagd innerhalb der EU ein großes Problem. „Vögel, die bei uns immer seltener werden wie die Turteltaube, die Feldlerche, der Kiebitz und sogar der Große Brachvogel, dürfen in einigen EU-Mitgliedsstaaten ganz legal bejagt werden“, ärgert sich die Naturschützerin.

Allein in Frankreich werden pro Jahr rund 200.000 Lerchen geschossen. Sing- und Rotdrosseln, Wacholderdrosseln und Amseln werden außerhalb Deutschlands sogar zu Millionen abgeschossen. In Deutschland sind es dagegen die gezielten Vergiftungen von Greifvögeln, die vom Komitee gegen Vogelmord verfolgt werden.