Fast 700 Einsätze in 2020

Immer mehr DLRG-Einsätze an Baggerseen im Landkreis Karlsruhe

Wenn es im oder am Baggersee einen Notfall gibt, sind sie zur Stelle: Die Lebensretter vom DLRG. In Karlsruhe und im Landkreis bemerken die Retter aber eine Zunahme an Einsätzen. Und dazu kommen auch noch Nachwuchssorgen.