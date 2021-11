Impfaktion in Ubstadt-Weiher: Voranmeldung verhindert lange Schlangen

Vor seinem ersten Piks ist er ein wenig aufgeregt: Andreas Hälbich sitzt in der Mehrzweckhalle Ubstadt, nervös mit dem Fuß tippend, mit Impfpass und Aufklärungsbogen in der Hand. Bislang ungeimpft, will er sich heute die Immunisierung gegen das Corona-Virus endlich abholen – im dritten Anlauf.

Tags zuvor hatte er sich bereits bei einer Impfaktion in Karlsruhe am Ettlinger Tor „die Beine in den Bauch gestanden“, wie der 43-Jährige sagt – um nach drei Stunden zu erfahren, dass alle Vakzine bereits aufgebraucht sind. Auch bei einer vorangegangenen Impfaktion ging er leer aus – und der frühste Termin bei seinem Hausarzt wurde ihm für Dezember angeboten.

Damit ist Hälbich kein Einzelfall: Wer derzeit gegen das Corona-Virus geimpft werden möchte, muss neben dem gelben Impfpass nicht selten vor allem eines mitbringen: Geduld. Denn bei den offenen Impfangeboten in der Region bildeten sich jüngst lange Schlangen – beispielsweise in Bad Schönborn oder Bretten.

Gemütlich geht es hingegen an diesem Sonntag in der vorübergehend zum Impfzentrum umfunktionieren Sporthalle in Ubstadt zu: Im Rathaus hat man aus den Erfahrungen von inzwischen neun kommunalen Impfaktionen gelernt, darunter auch einen offenen Termin in Stettfeld – mit den bekannten Folgen.

Voranmeldung für Impftermin ist verpflichtend

„Alle sind schon am Morgen Schlange gestanden“, sagt Stefan Bellm, stellvertretender Leiter des Ordnungsamts, der mit der Organisation betraut ist. „Wir mussten Impfwillige heimschicken“, berichtet er und resümiert, der Termin sei „völlig in die Hose gegangen“.

Nur noch nach Voranmeldung wird deswegen in der 13.000 Einwohner-Gemeinde geimpft – rund 100 Dosen sollen es an diesem Tag werden. Damit das für Impflinge und das medizinische Team möglichst stressfrei und ohne langes Anstehen geschieht, wurden Termine im Fünf-Minuten-Takt vergeben.

Innerhalb von eineinhalb Stunden waren alle Termine ausgebucht. Stefan Bellm, stellvertretender Leiter des Ordnungsamts Ubstadt-Weiher

„Die Nachfrage ist groß“, berichtet Bellm. „Innerhalb von eineinhalb Stunden waren alle Termine ausgebucht“. Man stehe in engem Kontakt mit den Hausärzten, doch die kämen bisweilen schlicht nicht hinterher: „Die Impfungen in den Praxen sind wichtig, doch dort muss das normale Geschäft auch weiterlaufen“, erklärt Bellm.

Vor allem, seit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gemeinsam mit den Gesundheitsministern der Länder die Auffrischungsimpfung für alle ungeachtet des Alters empfohlen hat, zeigt sich der Run auf den sogenannten Booster: Auch in Ubstadt erhalten etwa zwei Drittel der Impflinge die dritte Spritze, verimpft werden alle der drei zugelassenen Präparate.

Ehrenamtlicher appelliert an das Verständnis der Bürger

„Für mich ist es der erste Impftermin mit Voranmeldung“, berichtet Kai Brümmer, der als Ehrenamtlicher der DLRG Teil des aus dem Rhein-Neckar-Kreis angereisten Impfteams ist und schon zahlreiche Immunisierungs-Aktionen miterlebt hat.

Auch er hat in Vergangenheit bereits Impfwillige abweisen müssen: „Natürlich sorgt das für Unzufriedenheit“, findet er – und appelliert dennoch an das Verständnis: „Als Außenstehender sieht man den Verwaltungsaufwand hinter einer Impfaktion natürlich nicht.“

Nach kurzem Warten ist dann auch Andreas Hälbich an der Reihe – wollte er sich zunächst mit dem Vakzin von Johnson und Johnson impfen lassen, für das es nur eine Spritze braucht, entscheidet er sich nach dem Aufklärungsgespräch doch noch für das Präparat von Biontec. Er hofft auf einen weiteren Impftermin in drei Wochen, „auch dann hoffentlich ohne langes Anstehen“.