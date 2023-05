In Stettfeld wird am Wochenende Geißenmarkt gefeiert

Wie alles andere ist leider auch der Geißenmarkt Veränderungen unterworfen. So geht das Fahrgeschäft zurück, aber es werden viele Händler da sein, die vom neuen Hut über Kleider, Gewürze und Kurzwaren bis zum Kinderspielzeug viel zu bieten haben. Im Festzelt des TSV gibt es schon am Samstagabend Livemusik und Bewirtung, am Sonntag ist ab 10 Uhr und am Montag ab 16 Uhr Festbetrieb. Die Junge Union bietet am Samstag und Sonntag Flammkuchen, der DRK-Ortsverein am Sonntag ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen. Auch das Römermuseum ist am Sonntag ab 13 Uhr geöffnet. Am Sonntag präsentieren zudem die Oldtimer- und Schlepperfreunde Kraichtal historische Fahrzeuge und Prestelbräu öffnet um 11 Uhr.