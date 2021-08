Katze in Ubstadt-Weiher angeschossen

Ist da ein Tierquäler in Ubstadt-Weiher unterwegs? Am Montagabend hat eine Katzenbesitzerin dort ihr Haustier mit einer Schussverletzung in einer Scheune entdeckt.

In Ubstadt-Weiher ist eine Katze angeschossen worden. Die Besitzerin fand ihr Haustier am Montagabend verletzt in einer Scheune. Sie hatte sich auf die Suche begeben, weil das Tier am Abend nicht alleine nach Hause gekommen war, heißt es von der Polizei.

Die Frau brachte die Katze in eine Tierklinik.

Das Tier wurde laut Angaben der Polizei wohl zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 21 Uhr, angeschossen. Die Ermittlungen laufen.

Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber um einen Anruf beim Polizeirevier in Bad Schönborn. Die Telefonnummer: 07253/8026-0.