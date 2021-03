Krebspatientin aus Ubstadt-Weiher wird vereinbarte Corona-Impfung verweigert

Am Impfzentrum in Sinsheim zurückgewiesen

Immer noch aufgewühlt ist Saskia Braun, wenn sie von jenem Erlebnis in einem Covid-Impfzentrum erzählt.

„Ich habe mich ganz hilflos und ohnmächtig gefühlt, als wir abgewiesen wurden. Trotz Termin und Arztbescheinigung hat man meiner krebskranken Mutter in Sinsheim die so wichtige Impfung verweigert“, berichtet Braun, die in Ubstadt-Weiher wohnt.

Weil ihre Mutter in Tiefenbach zu Hause ist, hatte man für Anfang März einen Termin in der näheren Kraichgaustadt Sinsheim gebucht. Es geht also nicht um den aktuellen Impfstopp, weil der Stoff von Astrazeneca vorerst mehr verabreicht wird. Es ist die Geschichte von Bürokratie und von nicht berücksichtigen ärztlichen Empfehlungen.