Warum standen vor knapp drei Wochen Schilder mit „Achtung Rinder“ auf der Kreisstraße K3575 von Ubstadt-Weiher Richtung Bruchsal auf der Höhe Forst, will BNN-Leserin Tabea Holzer wissen?

I hätt do mol e Frog

Manchmal sind temporäre Schilder ja leicht zu erklären. Es gibt, obwohl nicht so bekannt, in der Region ab und zu Herden mit Schafen, die neben den Straßen grasen.

Doch Rinder sieht man nicht so oft. Ende Juli graste neben der Kreisstraße nach Bruchsal eine Rinderherde aus der näheren Region. Allerdings sind einige der Rinder schon am 16. Juli ausgebrochen, so der Leiter des Polizeireviers Bad Schönborn Gerald Gack.

Das Drama, das manche Einwohner in der Region mitbekommen hatten, ereignete sich nach Aussagen der Polizei ein paar Tage später, am 25. Juli.