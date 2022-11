Personen greifen einen Mann auf dem Heimweg in Ubstadt-Weiher an

Etwa zehn Personen haben in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 1.45 Uhr einen 20-jährigen Mann auf dem Heimweg von einer Halloween-Party in der Hauptstraße in Höhe des Parkplatzes am Sportplatz in Ubstadt-Weiher im Landkreis Karlsruhe angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, trat der Geschädigte den Heimweg nach einem kurzen Disput auf der Veranstaltung mit einer unbekannten männlichen Person an.

Eine Gruppe mit ungefähr zehn Personen verfolgte und griff den jungen Mann unvermittelt an. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen schlugen und traten auf den 20-Jährigen ein, sodass dieser zu Boden ging. Mehrere Zeugen schritten ein und eilten dem Mann zur Hilfe. Die Unbekannten ließen daraufhin von ihm ab, stiegen in zwei Autos ein und ergriffen die Flucht.

Der 20-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei bittet weitere Zeugen oder Hinweisgeber, sich telefonisch bei den Beamten zu melden.

Zeugen gesucht (0 72 53) 8 02 60