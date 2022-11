Geschädigte gesucht

Mann flüchtet in Ubstadt-Weiher vor der Polizei und kollidiert frontal mit Auto einer 60-Jährigen

Ein 23-Jähriger ist am Dienstag in Ubstadt-Weiher vor der Polizei geflüchtet. Die Verfolgungsjagd endete in Stettfeld, wo der Fahrer frontal mit einem Auto zusammenstieß. Bei der Festnahme stellte sich heraus, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand.