Von 10 bis 14 Uhr bietet der Markt der Berufe in der Sport- und Kulturhalle in Ubstadt am 22. April tolle Angebote und wichtige Informationen.

Der Start ins Arbeitsleben ist einer der wichtigsten Schritte für eine erfolgreiche Zukunft. Doch gerade hier stehen viele Berufseinsteiger vor einer schier undurchschaubaren Vielfalt an Möglichkeiten und die Frage „Was soll ich werden?“ sorgt für Druck und Stress. Doch glücklicherweise bieten Messen rund um das Themen Ausbildung und Beruf hier die ideale Unterstützung.

Zum Beispiel der Markt der Berufe in Ubstadt. Dieser bietet am Samstag, 22. April, von 10 bis 14 Uhr in der Sport- und Kulturhalle in Ubstadt tolle Angebote und hilfreiche Informationen aus den unterschiedlichsten Branchen. Ob Handwerk, Dienstleistung oder Industrie: Hier ist alles vertreten. Und auch jene, die sich für ein duales Studium interessieren, finden hier ideale Chancen.

Aber nicht nur für die jungen Berufseinsteiger lohnt sich der Markt der Berufe. Auch Firmen aus Bruchsal und der ganzen Region, die auf der Suche nach geeignetem Nachwuchs sind, können diese Plattform für sich nutzen. Gerade im persönlichen Gespräch finden hier künftige Auszubildende und die Unternehmen optimal zusammen.

BNN Azubiportal Auf dem neuen BNN Azubiportal bnn.de/azubi finden Schüler und Schülerinnen zahlreiche Ausbildungsplätze und duale Studiengänge der Region. Außerdem unterstützt das Portal bei der Berufsfindung: In dem Bereich „Berufe entdecken“ werden über 90 Ausbildungsberufe vorgestellt.

Jetzt vorbei schauen auf bnn.de/azubi!

Weitere Informationen zu den teilnehmenden Firmen findet ihr hier:

Anton Debatin

In der DEBATIN „Heldenschmiede“ können junge Berufseinsteiger ihre Talente heldenhaft einbringen und sie weiterentwickeln. Passende Fortbildungsmöglichkeiten finden sich immer. Ein echter Held wird nur derjenige, der sich gesund und fit hält. Betriebliches Gesundheitsmanagement wird deshalb hier nicht nur angeboten, sondern auch gelebt.

Eingebunden in ein starkes Team, arbeiten Auszubildende von Anfang an bei Debatin mit und sind direkt im DEBATEAM integriert. Tolle Team-Events sorgen außerdem für echten Zusammenhalt und ein gutes Klima in der „Heldenschmiede“ und im gesamten DEBATEAM.

Ausbildungsmöglichkeiten 2023 (m/w/d): Packmitteltechnologe, Medientechnologe

Ausbildungs/Studienmöglichkeiten 2024 (m/w/d): Packmitteltechnologen, Mechatroniker, Medientechnologen, Fachlageristen, BWL-Industrial Managment (Duales Studium), Industriekaufmann

Kontakt: Anja Westendorf, Personalwesen +49 (7251) 8009175 personalbuero@debatin.de www.debatin.de/arbeiten-bei-debatin/ausbildung Vichystraße 6, 76646 Bruchsal

AWO

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Landkreis Karlsruhe ist ein professioneller sozialer Dienstleister mit über 1.000 Mitarbeiter/-innen, die sich auf 90 Einrichtungen verteilen. Die AWO engagiert sich in der Kinder- Jugend- und Familienhilfe, der Altenpflege und betreibt diverse Integrationsbetriebe. So betreibt die AWO u.a. Familienzentren, Jugendhäuser inkl. Schulsozialarbeit, Kitas, Zwergenstuben, Sozialstationen, Pflegeheime, Wohnanlagen für Senioren und Menschen mit Behinderung und Sozialkaufhäuser.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Pflegefachfrau/mann, Altenpflegehelfer/in, Ergänzende Hilfe (Hauswirtschaft/ Pflege/ Betreuung), Fahrer/in für Essen auf Räder, Pädagogische Fachkraft, Ausbildung im erzieherischen/sozialpädagogischen Bereich, Köchin/Koch, Küchenhilfe, Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst, Praktikum, Kauffrau/mann, Fachinformatiker für Systemintegration

Kontakt: AWO Kreisverband Karlsruhe-Land e.V. Sebastian Emmert, Personalabteilung s.emmert@awo-ka-land.de www.awo-ka-land.de/karriere-ausbildung.html Prinz-Wilhelm-Straße 3, 76646 Bruchsal

Balthasar-Neumann-Schule 1

Dein Weg nach oben!

Du willst wissen, was Technik 4.0 ist? Wir haben die Antwort.

Wer sind wir? Die Balthasar-Neumann-Schule 1 ist ein Kompetenzzentrum für moderne Aus-, Fort- und Weiterbildung. Wir bieten vielfältige schulische Angebote im Umgang mit neuesten Technologien im Technischen Gymnasium, als Dualpartner von der Berufsschule (Erstausbildung) bis hin zur Erwachsenenbildung. Individuelle Förderung, Vermittlung von Werten, technische Kompetenz sowie Berufs- und Studierreife sind für uns leitend. Wir begleiten Dich auf Deinem Weg nach oben!

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Elektro- und Informationstechnik, Installationstechnik, Technisches Gymnasium, Zweijährige BFS Elektrotechnik oder Metalltechnik, Metallbautechnik, Berufskolleg Informations- und Kommunikationstechnik, Holztechnik, Farbtechnik, Augenoptik

Kontakt: Bruno Meier, Abteilungsleiter Elektro- und Informationstechnik Tel. 0721/936-60888 bruno.meier@bns1-bruchsal.de

Jürgen Karcher, Abteilungsleiter Technisches Gymnasium Tel. 0721/936-60483 Juergen.karcher@bns1-bruchsal.de

Thosten Thiemann, Abteilungsbeauftragter zweijährige Berufsfachschule Tel. 0721/936-60435 Thorsten.thiemann@bns1-bruchsal.de

www.bns1.de Franz-Sigel-Str. 59a, 76646 Bruchsal

Balthasar-Neumann-Schule 2

An der Balthasar-Neumann-Schule 2 in Bruchsal bieten wir verschiedene Wege zur beruflichen Weiterbildung an. Das Berufskolleg für Mode und Design baut auf dem mittleren Bildungsabschluss auf, ebenso das Technische Berufskolleg. Es besteht auch die Möglichkeit innerhalb eines Jahres die Fachhochschulreife zu erlangen in den Fachrichtungen Technik oder Gestaltung. In der Fachschule für Technik werden die zukünftigen Techniker ausgebildet und starten mit hervorragenden Berufsaussichten in die Arbeitswelt. Neugierig? Dann informiere dich, besuche unsere Homepage und nimm Kontakt mit uns auf.

Schularten: Technisches Berufskolleg I+2, Dreijähriges Berufskolleg für Mode und Design (Modeschule Bruchsal)

Kontakt: Technisches Berufskolleg: Maik Schmidt Schmidt@bns2.de Dreijähriges Berufskolleg für Mode und Design: info@bns2.de www.balthasar-neumann-schule.de Franz-Sigel-Str. 59 a, 76646 Bruchsal

BAUHAUS Bruchsal

Sichere dir deine berufliche Zukunft im BAUHAUS Fachcentrum in Bruchsal oder Umgebung. Als ausgezeichnetes Ausbildungsunternehmen bieten wir dir eine überdurchschnittliche Vergütung, ein eigenes iPad, unvergessliche Events und ein tolles Team.

Neu bei BAUHAUS: Fachhochschulreife und Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d) in einer Ausbildung.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Fachlagerist (2 Jahre), Verkäufer (2 Jahre), Fachkraft für Lagerlogistik (3 Jahre), Kaufmann im Einzelhandel (3 Jahre)

Kontakt: BAUHAUS GmbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar Fachcentrum 872 https://jobs.bauhaus.info/ Kammerforststr. 19, 76646 Bruchsal

BLANC & FISCHER

BLANC & FISCHER Ausbildungsakademie: ZUSAMMEN LERNEN, ARBEITEN, MEHR ERREICHEN

In der BLANC & FISCHER Ausbildungsakademie haben vier Unternehmen der BLANC & FISCHER Familienholding, BLANC & FISCHER Corporate Services, BLANCO, B.PRO und E.G.O., ihre Kräfte am Standort Oberderdingen gebündelt.

So haben die Nachwuchskräfte, die aus 17 Ausbildungsberufen und zehn dualen Studiengängen wählen können, die Möglichkeit, Einblicke in viele verschiedene nationale und internationale Fachbereichen zu bekommen. Es werden Ausbildungsberufe in der Metallverarbeitung, Elektronik, Logistik, IT, Chemie und im kaufmännischen Bereich angeboten. Daneben besteht auch die Möglichkeit, dual zu studieren - in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.

Im Bereich Wirtschaftsinformatik wird das Programm StudiumPLUS angeboten. Dieses kombiniert die Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung mit einem Bachelorstudium an der Hochschule Karlsruhe.

Ausbildungsangebote (m/w/d): Chemikant (m/w/d), Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d), Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d), Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d), Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung mit dem Schwerpunkt Produktionsanwendungen (m/w/d), Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d), Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d), Fachlagerist (m/w/d), Industriekaufleute (m/w/d), Industriekaufleute mit Zusatzqualifikation Internationales Marketing (m/w/d), Industriemechaniker (m/w/d), Kaufleute für Digitalisierungsmanagement (m/w/d), Kaufleute für Spedition- und Logistikdienstleistung (m/w/d), Konstruktionsmechaniker (m/w/d), Stanz- und Umformmechaniker (m/w/d), Werkzeugmechaniker (m/w/d), Technischer Produktdesigner (m/w/d)

Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Engineering Energie- und Umwelttechnik (m/w/d), Bachelor of Arts BWL Digital Business Management (m/w/d), Bachelor of Engineering Elektrotechnik (m/w/d), Bachelor of Arts Industrie (m/w/d), Bachelor of Science Informatik (m/w/d), Bachelor of Science Informationstechnik (m/w/d), Bachelor of Engineering Maschinenbau (m/w/d), Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik (m/w/d), Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen (m/w/d), StudiumPLUS Fachinformatiker Anwendungsentwicklung + Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik (m/w/d)

Kontakt: Santina Panzer, Leiterin der BLANC & FISCHER Ausbildungsakademie Blanc-und-Fischer-Platz 1-3, 75038 Oberderdingen ausbildung@blanc-fischer.com blanc-fischer-corporate-services.com/ausbildungsakademie

Caritas

Als moderner Arbeitgeber und führender Sozialdienstleister in der Region, engagiert sich der Caritasverband Bruchsal in den Bereichen Alter und Gesundheit, Arbeit, Familie, Gemeindepsychiatrie, Jugend, Tafeln sowie wohnungslose Menschen. Der Caritasverband beschäftigt mehr als 1.000 Menschen in verschiedensten Haupt- und Ehrenämtern.

Eine Ausbildung in der Pflege bedeutet einen Beruf mit Perspektive und Herz zu erlernen. Wer Interesse hat, sollte sich jetzt bewerben und Teil eines motivierten Teams werden, das vorbildliche Arbeitsbedingungen und besondere Leistungen genießt.

GEHOLIT + WIEMER Lack- und Kunststoff-Chemie GmbH



GEHOLIT + WIEMER Lack- und Kunststoff-Chemie GmbH als Mitglied der KABE Swiss Group ist ein typisches mittelständisches Unternehmen mit einer über 130-jährigen Tradition. Damit setzen wir bereits seit 1889 Maßstäbe in der Entwicklung und Herstellung von Beschichtungsstoffen in den Bereichen Korrosionsschutz und Industrielackierungen.

Für eine weiterhin beständige und glänzende Zukunft unseres Familienbetriebs suchen wir motivierte Auszubildende für attraktive, zukunftsträchtige und abwechslungsreiche Ausbildungen im Entwicklungslabor, im kaufmännischen sowie im gewerblichen Bereich.

Heidelberger Druckmaschinen

Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist ein zuverlässiger und hochgradig innovativer Partner der globalen Druckindustrie. Seit mehr als 170 Jahren steht man hier für Qualität und Zukunftsfähigkeit. Dank modernster Technologien und innovativer Geschäftsideen trägt man dazu bei, die zukünftigen Trends in der Branche zu definieren und die digitale Zukunft zu gestalten.

Berufliche Bildung bedeutet für das Unternehmen ganzheitliche Kompetenzentwicklung. Ein attraktives Bildungskonzept in einer Vielzahl von Ausbildungsberufen und dualen Studiengänge weckt die Bereitschaft, selbstständig zu lernen und neue Wege zu gehen. Darüber hinaus gibt es Angebote zur Gesundheitsförderung und Persönlichkeitsentwicklung.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Elektroniker für Geräte und Systeme, Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, Fachinformatiker Daten- und Prozessanalyse, Fachinformatiker Systemintegration, Fachlagerist, Industriekaufmann, Industriemechaniker, Koch (für Heidelberg Catering Services GmbH), Mechatroniker, Mechatroniker für den Service, Mediengestalter für Digital und Print (FR Gestaltung und Technik) Medientechnologe Druck, Packmitteltechnologe, Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik

Duales Studium an der DHBW Mannheim (m/w/d): Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik; Bachelor of Engineering Maschinenbau, Bachelor of Engineering Elektrotechnik/Automation; Allgemeines Wirtschaftsingenieurwesen; Bachelor of Arts Digitale Medien Medienmanagement & Kommunikation, BWL – Industrie, BWL - International Business, BWL - Spedition, Transport und Logistik

Studienbegleitendes Traineeprogramm mit regionalen Hochschulen Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik, Mechatronik, Wirtschafts-/Informatik, Betriebswirtschaftslehre (Controlling)

Kontakt: Monika Frank +49 (6222) 822751 Monika.Frank@heidelberg.com www.heidelberg.com/karriere Kurfürsten-Anlage 52-60, 69115 Heidelberg

Leicht Gruppe

Arbeit LEICHT gemacht.

Die Leicht Gruppe ist unser Familienunternehmen in vierter Generation. Wir schaffen Ihnen den nötigen Durchblick mit der Leicht Fenster und Türen GmbH oder steigen Ihnen aufs Dach mit der Leicht Holzbau GmbH. Und wenn wir schon auf dem Dach sind, lassen Sie sich elektrisieren von unserer Leicht Solar GmbH.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Industriekaufleute, Zimmerer, Elektroniker (Energie und Gebäude), Schreiner

Kontakt: Caroline-Anne Lautenschläger +49 (721) 94340 Bewerbung@leicht-gruppe.de www.leicht-gruppe.de An der Güterhalle 2, 76689 Karlsdorf-Neuthard

Linhardt

Dein Start ins Berufsleben!

Heute schon an morgen gedacht? Wenn es in der Schule auf die Zielgerade geht, kann die Entscheidung für eine LINHARDT-Ausbildung, Basis neuer Erfolge sein.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Medientechnologe Druck/Flexodruck/Siebdruck, Fachkraft für Lagerlogistik, Industriemehcaniker, Maschinen- und Anlagenführer, Verfahrensmechaniker, Zerspanungsmechaniker, Elektroniker für Betribestechnik, Fachinformatiker, Industriekaufmann, Industriekaufmann mit Aussenhandelsassistenz, Fremdsprachen-Industriekaufmann, Eurokaufmann, Mediengestalter Digital und Print, Technischer Produktdesigner

Kontakt: Ramona Krämer +49 (7255) 715 480 ramona.kraemer@linhardt.com www.linhardt.com Weiherer Straße 41, 76707 Hambrücken

SEW

Los geht’s! Wir haben den passenden Start für dich! – mit einer Ausbildung oder einem dualen Studium bei SEW-EURODRIVE.

Als ein weltweit führendes Unternehmen in der Antriebstechnik bewegen wir die Welt. Ganz egal ob Achterbahn oder Förderband, Schiffscontainer oder Handgepäck, Megakran oder Mikrochip – unsere Produkte und Dienstleistungen bieten uns schon heute den Drive für eine bessere Welt von morgen.

Entscheide dich für eine Ausbildung oder ein duales Studium bei SEW-EURODRIVE! Bei uns bist du ein wertvoller Teil eines global aktiven Familienunternehmens.

Wir gestalten für dich ein umfassendes und nachhaltiges Ausbildungsprogramm.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Industriemechaniker, Fachkraft für Metalltechnik, Elektroniker für Betriebstechnik, Elektroniker für Geräte und Systeme, Technische/r Produktdesigner, Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung, Fachinformatiker/in Digitale Vernetzung, Fachinformatiker/in Systemintegration, Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement, Mechatroniker, Industriekaufmann

Duales Studium (m/w/d): Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik, Informatik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, BWL – Industrie - Supply Chain Management, Rechnungswesen, Steuern, Wirtschaftsrecht, Accounting & Controlling

StudiumPLUS. (m/w/d): Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik, Informatik, Wirtschaftsinformatik

Kontakt: SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ausbildungsleiter Duales Studium,IT & kaufmännische Ausbildung: Klaus-Peter Schillo Ausbildungsleiter Technische Ausbildung: Markus Süß Ausbildungskoordination: Saskia Mavridou +49 (7251) 75 39 02 ausbildung@sew-eurodrive.de www.sew-eurodrive.de/ausbildung Ernst-Blickle-Str. 42, 76646 Bruchsal

Sparkasse Kraichgau

Mit der Sparkasse Kraichgau lässt sich der Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft legen. Detaillierte Infos zu den Ausbildungsmöglichkeiten gibt es auf der Karrierewebsite. Am besten gleich online bewerben!

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Bankkaufmann, Finanzassistent, AusbildungPLUS

Duales Studium (m/w/d), Duale Hochschule Karlsruhe: Bachelor of Arts BWL-Bank, Bachelor of Arts BWL-Digital Business Management

Kontakt: Gunnar Seitz – Ausbildungsleiter +49 (7251) 773320 gunnar.seitz@sparkasse-kraichgau.de www.sparkasse-kraichgau.de/karriere Friedrichsplatz 2 - 76646 Bruchsal

Stadt Bruchsal

Als größte Stadt des Landkreises Karlsruhe ist die Große Kreisstadt Bruchsal (ca. 47.000 Einwohner) ein Mittelzentrum für die umliegenden Gemeinden.

Mit unseren knapp 700 Mitarbeiter/-innen gestalten wir das unmittelbare Lebensumfeld unserer Bürger/-innen. Arbeite gemeinsam mit uns für alle Bruchsaler/-innen und hilf mit, unsere Stadt noch lebenswerter zu machen. Wie unser Motto „Mehr als du erwartest“ schon sagt, bieten wir eine Vielfalt an Studien- und Ausbildungsangeboten in den unterschiedlichsten Bereichen.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Elektroniker für Betriebstechnik, Fachangestellte für Medien- und Informationstechnik, Fachinformatiker Systemintegration, Fachkraft für Abwassertechnik, Forstwirt, Gärtner – Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, Straßenbauer, Verwaltungsfachangestellter

Duales Studium (m/w/d): Bachelor of Arts – Digitales Verwaltungsmanagement, Bachelor of Arts – Public Management, Bachelor of Arts – Soziale Arbeit, Bachelor of Arts – öffentliche Wirtschaft, Bachelor of Engineering – öffentliches Bauen

Bundesfreiwilligendienst, Praktikum

Kontakt: Stadtverwaltung Bruchsal Vanessa Mail ausbildung@bruchsal.de www.bruchsal.de/ausbildung Kaiserstr. 66, 76646 Bruchsal