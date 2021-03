Auch wenn die Corona-Pandemie samt der entsprechenden Einschränkungen für Erschwernisse sorgt, machen sich auch in diesem Frühjahr wieder zahlreiche künftige Schulabgänger Gedanken über ihren Berufseinstieg. Was fehlt, ist der direkte Kontakt, den sonst die zahlreichen Ausbildungsmessen der Region bieten. Zum Beispiel der beliebte „Markt der Berufe“ in Ubstadt-Weiher.

Doch zum Glück setzt man hier auf die Macht der Digitalisierung. Denn der „Markt der Berufe“ findet statt - online. Am Samstag, 20. März, startet die virtuelle Veranstaltung als eine gemeinsame Aktion der Regionalen Wirtschaftsförderung Bruchsal mit dem Alfred-Delp-Schulzentrum, Ubstadt-Weiher und der Thomas-Morus-Realschule, Östringen.

Das Ziel bleibt das Gleiche: Jugendliche bei der Suche nach einem guten Einstieg und einer geeigneten Ausbildungs- oder Praktikumsstelle zu unterstützen. Mehr als 60 verschiedene Unternehmen aus der Region sind hier vertreten. Jugendliche und Interessierten können sich über die Website www.sprungbrett-ausbildung.de/events anmelden und dort unter anderem Gesprächstermine mit den gewünschten Firmen vereinbaren.

Ausbildung bei Anton Debatin - Wecke Deine Superkräfte!

In der DEBATIN „Heldenschmiede“ könnt Ihr Eure Talente heldenhaft einbringen und Sie weiterentwickeln. Passende Fortbildungsmöglichkeiten finden sich immer. Ein echter Held wird nur derjenige, der sich gesund und fit hält. Betriebliches Gesundheitsmanagement wird deshalb bei uns nicht nur angeboten, sondern auch gelebt.

Eingebunden in ein starkes Team, arbeiten Auszubildende von Anfang an bei Debatin mit und sind direkt im DEBA-Team integriert. Tolle Team-Events sorgen außerdem für echten Zusammenhalt und ein gutes Klima in der „Heldenschmiede“ und im gesamten DEBATEAM.

Ausbildungsmöglichkeiten 2021 (m/w/d): Packmitteltechnologe, Medientechnologe, Fachkraft für Lagerlogistik

Ausbildungs/Studienmöglichkeiten 2022 (m/w/d): Packmitteltechnologe, Medientechnologe, Fachkraft für Lagerlogistik, Mechatroniker, Industriekaufmann, Duales Studium BWL-Industrial Management

Kontakt: Anja Westendorf, Personalwesen +49 (7251) 8009175 personalbuero@debatin.de www.debatin.de/arbeiten-bei-debatin/ausbildung Vichystraße 6, 76646 Bruchsal

ARGO-HYTOS: Starke Marke in der Fluidtechnik





ARGO-HYTOS entwickelt und produziert Standard-komponenten sowie intelligente Systemlösungen fürdie Fluidtechnik. Am Standort Kraichtal beschäftigt ARGO-HYTOS 500 Mitarbeiter. Sie setzen auf eigene Nachwuchskräfte, deshalb wird AUSBILDUNG bei Ihnen großgeschrieben. Schon gewusst? Ihr erreicht den Standort bequem mit der S32. Er ist nur wenige Schritte vom Bahnhof Menzingen entfernt.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Industriekaufmann, Industriemechaniker, Elektroniker

Kontakt: Vera Ott +49 (7250) 76217 www.argo-hytos.com/de/jobs/ausbildung-und-studium Industriestraße 9, 76703 Kraichtal-Menzingen

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Karlsruhe-Land e.V. - Ein Verband, der sich vielfältig engagiert

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) - ein nicht gewinnorientierter gemeinnütziger Verband - gehört zu den sechs Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege in Deutschland. Der AWO Kreisverband Karlsruhe-Land e.V. umfasst knapp 2.000 ehrenamtliche Mitglieder sowie 1.000 hauptamtliche Mitarbeitenden.

Im Landkreis Karlsruhe betreiben unter anderem wir 3 Seniorenzentren, zahlreiche Betreute Wohnanlagen, Tagespflegen sowie Einrichtung im Kinder- und Jugendbereich.

Einsteig in das Berufsleben bei der Balthasar-Neumann-Schule 2

Die Balthasar-Neumann-Schule 2 ist eine berufsbegleitende Schule während der Dauer der Berufsausbildung in den Berufsfeldern Mode & Design, Metalltechnik, Fahrzeugtechnik und Körperpflege. Für Bewerber mit mittlerem Bildungsabschluss besteht die Möglichkeit, einen Ausbildungsabschluss und die Fachhochschulreife zu erwerben. Dazu stehen Ausbildungsplätze im zweijährigen Technischen Berufskolleg 1 + 2 und im dreijährigen Berufskolleg für Mode und Design zur Verfügung. Neugierig? Dann informiere dich jetzt.

Schularten: Technisches Berufskolleg 1+2, Dreijähriges Berufskolleg für Mode und Design (Modeschule Bruchsal)

Kontakt: Technisches Berufskolleg: Maik Schmidt schmidt@bns2.de Dreijähriges Berufskolleg für Mode und Design: Sarah Emmrich emmrich@bns2.de www.balthasar-neumann-schule.de Franz-Sigel-Str. 59a, 76646 Bruchsal

Spannende Berufsausbildungen im Pflege- und Gesundheitsbereich bei dem Caritasverband Bruchsal

Als moderner Arbeitgeber und führender Sozialdienstleister in der Region, engagiert sich der Caritasverband Bruchsal in den Bereichen Alter und Gesundheit, Arbeit, Familie, Gemeindepsychiatrie, Jugend, Tafeln sowie wohnungslose Menschen. Wir beschäftigen mehr als 1.000 Menschen in verschiedensten Haupt- und Ehrenämtern.

Eine Ausbildung in der Pflege bedeutet einen Beruf mit Perspektive und Herz zu erlernen. Bewerben Sie sich jetzt und werden Teil eines motivierten Teams, das vorbildliche Arbeitsbedingungen und besondere Leistungen genießt.

Ihre erfolgreiche Zukunft beginnt bei Globus!

Beste Perspektiven, spannende Herausforderungen und zukunftsweisende Aufstiegschancen sind die Zutaten für eine erfolgreiche Zukunft. Von handwerklichen bis kaufmännischen Ausbildungsberufen - die Ausbildungsmöglichkeiten sind spannend und vielfältig. Der Tradition verpflichtet.

Der Zukunft zugewandt. Das Unternehmen ist etwas Besonderes. Sie sind ein familiengeführtes Einzelhandelsunternehmen in der 6. Generation und seit jeher für ihre Kunden und Mitarbeiter ein zuverlässiger Partner. Über viele Jahre entwickelten wir uns zu einem der führenden Handelsunternehmen in Deutschland.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Ausbildung Verkauf Schwerpunkt Lebensmittel oder Non-Food, Ausbildung Metzger Schwerpunkt Zubereitung von Wurst- und Fleischwaren, Ausbildung zum Koch Schwerpunkt Vorbereitung und Zubereitung von kalten und warmen Speisen, Ausbildung Metzgereiverkäufer Schwerpunkt Verkaufen von Fleisch- und Wurstwaren Kontakt: André Y. Nunold +49 (7254) 986204 a.nunold@globus.net www.ausbildungen.globus.de Hambrücker Landstraße 4, 68753 Waghäusel

handel lernen ausbilden - Handelslehranstalt Bruchsal

An der kaufmännischen Schule können Bewerber mit mittlerem Bildungsabschluss nach dreijähriger schulischer Ausbildung im Wirtschaftsgymnasium in den Profilen „Wirtschaft“ oder „Internationale Wirtschaft ihre allgemeine Hochschulreife erwerben. Nach zweijähriger schulischer Ausbildung ist durch den Besuch des Berufskollegs I und II für Bewerber mit mittlerem Bildungsabschluss der Erwerb der Fachhochschulreife möglich. Bewerber mit Hauptschulabschluss können durch den Besuch der zweijährigen Berufsfachschule für Wirtschaft die der mittleren Reife entsprechende Fachschulreife erwerben.

Schularten: Wirtschaftsgymnasium, Berufskolleg I und II, Berufsfachschule für Wirtschaft Berufseinstiegsjahr: Das Berufseinstiegsjahr vermittelt Hauptschulabsolventen berufliches Grundwissen im Berufsfeld „Handel und Verkauf“ und bietet durch einen wöchentlichen Praktikumstag die Gelegenheit, erste berufliche Praxis zu sammeln.

Kontakt: Steffen Lengle info@handelslehranstalt-bruchsal.de www.sprungbrett-ausbildung.de/ap-handelslehranstalt-bruchsal Stadtgrabenstr. 1, 76646 Bruchsal

Beamtenlaufbahn beim Hauptzollamt Karlsruhe

Was macht der Zoll? Sie helfen dem Wirtschaftsstandort Deutschland, indem Sie Steuern erheben und verwalten. Sie schützen die Bevölkerung vor organisierter Kriminalität, wie z.B. Rauschgift, Waffenschmuggel, Produktpiraterie und mangelhaften Waren. Sie machen noch vieles mehr!

Was bieten Sie? Ihr könnt eure Talente bei Ihnen voll entfalten! Ihr werdet fair bezahlt! Ihr werdet top ausgebildet! Ihr könnt beim Zoll Beruf und Familie gut vereinbaren!

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Elektroniker für Geräte und Systeme, Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, Fachlagerist, Industriekaufmann, Industriemechaniker, Koch (für Heidelberg Catering Services GmbH), Mechatroniker, Mechatroniker für den Service, Mediengestalter für Digital und Print (FR Gestaltung und Technik) Medientechnologe Druck, Packmitteltechnologe, Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik

Duales Studium an der DHBW Mannheim (m/w/d): Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik; Bachelor of Engineering Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen; Bachelor of Arts Digitale Medien Medienmanagement & Kommunikation, BWL – Industrie, BWL - International Business, BWL - Spedition, Transport und Logistik

Studienbegleitendes Traineeprogramm mit regionalen Hochschulen Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik, Mechatronik, Wirtschafts-/Informatik, Betriebswirtschaftslehre (Controlling)

Kontakt: Monika Frank +49 (6222) 822751 Monika.Frank@heidelberg.com www.heidelberg.com/karriere Kurfürsten-Anlage 52-60, 69115 Heidelberg

Ausbildung und Studium bei Heidelberg – Vielfalt mit Qualität und System!

Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist ein zuverlässiger und hoch innovativer Partner der globalen Druckindustrie. Seit mehr als 170 Jahren stehen wir für Qualität und Zukunftsfähigkeit. Dank modernster Technologien und innovativer Geschäftsideen tragen Sie dazu bei, die zukünftigen Trends in der Branche zu definieren und die digitale Zukunft zu gestalten.

Berufliche Bildung bedeutet für Sie ganzheitliche Kompetenzentwicklung. Unser attraktives Bildungskonzept in einer Vielzahl Ausbildungsberufe und dualer Studiengänge weckt die Bereitschaft, selbstständig zu lernen und neue Wege zu gehen. Darüber hinaus gibt es Angebote zur Gesundheitsförderung und Persönlichkeitsentwicklung.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Zollbeamter/in im mittleren Dienst

Duales Studium (m/w/d): Zollbeamter/in im gehobenen Dienst / Verwaltungsinformatiker/in

Kontakt: Anne Deubel, Sachbearbeiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit +49 (721) 18331070 Anne.deubel@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de/ Philipp-Reis-Straße 4, 76137 Karlsruhe

Hubert-Sternberg-Schule - Bewerben Sie sich jetzt!

Die Hubert-Sternberg-Schule in Wiesloch ist mit ca 900 Schülern und 58 Kollegen eine von 5 Gewerbeschulen im Rhein-Neckar-Kreis. Dank der ständigen Bemühungen des Schulträgers wurde in den letzten Jahren, inzwei großen Aus- und Neubauphasen, dem steigenden Bedarf an Schul-, Labor-, Computer- und Verwaltungsräumen Rechnung getragen. Die hervorragende Ausstattung der Werkstätten und Schulräume mitmodernster Technik bieten optimale Voraussetzungen für einen modernen Unterricht.

Ausbildungseinsteig: einjährige Berufsfachschule (KFZ, Metall, Friseur) Mittlerer Bildungsabschluss: Zweijährige Berufsfachschule (Elektro oder Metall) Fachhochschulreife incl. Berufsabschluss: Zweijähriges Berufskolleg (Informations- und Kommunikationstechnik) Fachhochschulreife (Berufsabschluss vorhanden): Einjähriges Berufskolleg (Technik) Allgemeine Hochschulreife (Abitur): Technisches Gymnasium (Informationstechnik, Mechatronik, Umwelttechnik)

Kontakt: Klaus Heeger +49 (6222) 3055100 info@hss-wiesloch.de www.hss-wiesloch.de Parkstraße 7, 69168 Wiesloch

Die Johann Philipp Bronner Schule vereint vier Schularten unter einem Dach

Im Sinne des Leitspruchs „Erfasse und nutze den Geist der Zeit“ ist die Bronner-Schule auf eine gegenwarts­- und zukunftsorientierte Kompetenzvermittlung ausgerichtet. Sowohl die allgemeinbildenden als auch die fachlichen - insbesondere ökonomischen - Zusammenhänge sowie deren Anwendung stehen im Mittelpunkt des Unterrichts.

Dieser hat zum Ziel, die Selbstständigkeit, Kreativität und Teamfähigkeit der Schülerinnen sowie der Schüler zu fördern. Dies wird auch in einem breiten außerunterrichtlichen Angebot deutlich, denn die Bronner-Schule ist MEHR ALS NUR SCHULE.

Schularten: Berufsfachschule für Wirtschaft (mit einem Hauptschulabschluss in zwei Jahren zum mittleren Bildungsabschluss), Wirtschaftsgymnasium (mit einem mittleren Bildungsabschluss in drei Jahren zum allgemeinen Hochschulreife, dem Abitur), Kfm. Berufskolleg I + II (mit einem mittleren Bildungsabschluss in einem Jahr zu fundierten kaufmännischen Kenntnissen oder in zwei Jahren zur Fachhochschulreife), Kfm. Berufsschule für Einzelhandel, Verkäufer, Industriekaufleute, Büromanagement, IT-System-Management (als schulischer Partner in der dualen Berufsausbildung)

Kontakt: Brigitta Förster, Sekretariat +49 (6222) 3055200 info@Bronner-Schule.de www.bronner-schule.de Gymnasiumstraße 2, 69168 Wiesloch

Berufsausbildung und duales Studium am KIT

Hättest Ihr das gewusst? Das KIT hat nicht nur über 25.000 Studierende, sondern auch mehr als 9.000 Mitarbeitende! Als einer der größten Arbeitgeber in der Technologieregion Karlsruhe bildet das KIT jedes Jahr über 100 Azubis aus. Sie bereiten Euch zielsicher auf eine erfolgreiche Zukunft vor – in mehr als 25 Ausbildungsberufen und über zehn DHBW Studiengängen.

Freie Ausbildungsstellen 2021 (m/w/d) Baustoffprüferin/ Baustoffprüfer mit Schwerpunkt Mörtel- und Betontechnik, Elektronikerin/ Elektroniker für Geräte und Systeme mit Zusatzqualifikation Fachhochschulreife, Gärtnerin/ Gärtner Fachrichtung Zierpflanzenbau, Holzmechanikerin/ Holzmechaniker Fachrichtung Möbelbau und Innenausbau , Industriemechanikerin/ Industriemechaniker mit Zusatzqualifikation Elektrofachkraft, Köchin/ Koch, Tischlerin/ Tischler, Zerspanungsmechanikerin/ Zerspanungsmechaniker, Biologielaborantin/ Biologielaborant, Tierpflegerin/ Tierpfleger, Fachrichtung Forschung und Klinik, Kauffrau/ Kaufmann für Büromanagement, Kauffrau/ Kaufmann für IT-System-Management

Generelle Ausbildungsstellen (m/w/d) auf der Webseite gewerbliche-technische Berufe, Naturwissenschaftliche Berufe, Kaufmännische Berufe Dual Studiengänge (DHBW) auf der Webseite Bachelor of Art, Bachelor of Scienc,e Bachelor of Engineering

Kontakt: Bettina Auer +49 (721) 60845999 bewerbung@ausbildung.kit.edu www.kit-ausbildung.de Kaiserstr 12, 76131 Karlsruhe

Landratsamt Karlsruhe - Jede Karriere hat ihren Ursprung

Unter diesem Motto starten im Landratsamt Karlsruhe jedes Jahr rund 40 Jugendliche in ihre Ausbildung bzw. ihr Studium. Durch die vielseitigen Aufgabenbereiche bietet eine Ausbildung oder ein duales Studium beim Landratsamt Karlsruhe vielfältige Chancen und berufliche Perspektiven.

Neben der Vermittlung von fachlichen und praktischen Ausbildungsinhalten steht die Sozialkompetenz im Vordergrund. Teambildungsmaßnahmen, gemeinsame Seminare, Theaterpädagogik und vieles mehr sind wichtige Aspekte, die das Landratsamtes Karlsruhe als Ausbilder attraktiv machen.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Verwaltungsfachangestellter, Verwaltungswirt, Vermessungstechniker, Geomatiker, Straßenwärter, Fachinformatiker für Systemintegration oder Daten- und Prozessanalyse (alle m/w/d)

Duales Studium (m/w/d): Public Management, Digitales Verwaltungsmanagement, Soziale Arbeit, Sozialwirtschaft, Sicherheitswesen (Umwelt), Bauingenieurwesen, Climate Change Management

Kontakt: Daniela Höhn karriere@landratsamt-karlsruhe.de +49 (721) 93652420 www.landratsamt-karlsruhe.recruiting-portal.com/karriere/#/~/audience/1004/jobs Beiertheimer Allee 2, 76137 Karlsruhe

Treiben Sie gemeinsam mit Seeburger AG die digital Transformation voran

Mehr als 10.000 zufriedene Kunden weltweit und über 35 Jahre Erfahrung haben SEEBURGER zu einem Marktführer im Bereich Business-to-Business-Integration gemacht. SEEBURGER bietet eine zentrale Plattform und Datendrehscheibe für den sicheren und zuverlässigen Datentransfer und die automatische Integration aller Geschäftsprozesse mit externen Geschäftspartnern und internen Anwendungen an. SEEBURGER wurde 1986 in Bretten gegründet und betreibt weltweit 11 Landesgesellschaften in Europa, Asien und Nordamerika.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Kaufmann-/frau für IT-System-Management

Duales Studium (m/w/d): DHBW Bachelor of Science Informatik, DHBW Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik, DHBW Bachelor of Arts BWL-Digital Business Management

Kontakt: Maximilian Hagmann m.hagmann@seeburger.de +49 (7252) 961703 www.seeburger.com/de/karriere/talentschmiede Edisonstraße 1, 75015 Bretten

Ausbildung und Duales Studium bei SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Die SEW-EURODRIVE sorgen für Bewegung: Mit wegweisenden Technologien in der Antriebs- und Automatisierungstechnik. Weltweit mit dabei sind über 18.000 Mitarbeitern in 52 Ländern, darunter 180 Auszubildende und 75 dual Studierende. Bei Ihnen könnt Ihr viel bewegen und lernen. Euch erwarten ein hervorragendes Ausbildungskonzept mit erstklassiger Betreuung und mehrtägigen Seminaren.

Sie bieten Euch viel Praxis in verschiedenen Abteilungen und gute Chancen auf eine Übernahme. Auch der menschliche Umgang miteinander und Technik auf dem neuesten Stand werden Euch begeistern!

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Elektroniker Betriebstechnik, Elektroniker Geräte und Systeme, Fachkraft für Metalltechnik, Industriemechaniker,

Mechatroniker, Technischer Produktdesigner, Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, Fachinformatiker Systemintegration, Kaufmann für Digitalisierungsmanagement, Industriekaufmann

Duales Studium (m/w/d), Duale Hochschule Karlsruhe: Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik, Informatik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen

StudiumPLUS (m/w/d), Hochschule Karlsruhe, 4,5 Jahre, inklusive parallele IHK-Ausbildung Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik

Kontakt: Markus Süss, Technische Ausbildung Klaus-Peter Schillo, IT/kfm. Ausbildung, Duales Studium ausbildung@sew-eurodrive.de +49 (7251) 753902 www.sew-eurodrive.de/ausbildung Ernst-Blickle-Str. 42, 76646 Bruchsal

Sparkasse Kraichgau - Schule, fertig, los?

Legt mit der Sparkasse Kraichgau den Grundstein für Deine erfolgreiche Zukunft! Detaillierte Infos zu den Ausbildungsmöglichkeiten gibt es auf der Karrierewebsite. Am besten gleich online bewerben!

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Bankkaufmann, Finanzassistent, AusbildungPLUS

Duales Studium (m/w/d), Duale Hochschule Karlsruhe: Bachelor of Arts BWL-Bank, Bachelor of Arts BWL-Digital Business Management

Kontakt: Gunnar Seitz – Ausbildungsleiter +49 (7251) 773320 gunnar.seitz@sparkasse-kraichgau.de www.sparkasse-kraichgau.de/karriere Friedrichsplatz 2 - 76646 Bruchsal

Sport- und Gymnastikschule, Karlsruhe gGmbH - Bewegungstalente sind willkommen

Der Sport steht bei der Schule im Vordergrund. Ihre Philosophie „Bewegung – unser fünftes Element„ wird voll ausgelebt. Ein hoch motiviertes Lehrteam bringt Euch alles bei, was Ihr später im Beruf als Sport- und Gymnastiklehrer/in brauchst. So trainierst Ihr Eure motorischen Fähigkeiten, erhöht Eure Leistungsfähigkeit in verschiedenen Sportarten und lernt, wie moderne Gesundheitsprävention geht. Wenn Ihr Lust habt, all das Erlernte später anderen beizubringen, dann werde jetzt ein Teil der Schulgemeinschaft.“

„Mehr als du erwartest“ - Ausbildung bei der Stadt Bruchsal

Mit fast 700 Mitarbeiter/-innen und ca. 35 Auszubildenden ist die Stadt Bruchsal einer der größten Ausbildungsbetriebe in Bruchsal. Zahlreiche ausbildungsbegleitende Maßnahmen, wie z.B. die Einführungswoche mit Tagesausflug, verschiedene Projekte sowie Fortbildungsmöglichkeiten ergänzen eine spannende Ausbildung - neben der klassischen Verwaltung auch in den verschiedensten Bereichen.

Sie erhalten u.a. einen Lernmittelzuschuss, vermögenswirksame Leistungen und Weihnachtsgeld. Außerdem bietet die Stadt Bruchsal flexible Arbeitszeiten und ein betriebliches Gesundheitsmanagement.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Verwaltungsfachangestellte/r, Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Gärtner/in - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, Straßenbauer/in, Forstwirt/in, Elektroniker/in für Betriebstechnik, Fachkraft für Abwassertechnik

Duales Studium (m/w/d), Duale Hochschule Karlsruhe: Bachelor of Arts – Public Management, Bachelor of Arts – Digitales Verwaltungsmanagement, Bachelor of Arts – Soziale Arbeit, Fachrichtung Kinder- und Jugendarbeit, Bachelor of Arts – Soziale Arbeit, Fachrichtung Netzwerk- und Sozialraumarbeit, Bachelor of Arts – Öffentliche Wirtschaft, Bachelor of Engineering – öffentliches Bauen

Kontakt: Vanessa Mail, Personal- und Organisationsamt ausbildung@bruchsal.de +49 (7251) 79231 www.bruchsal.de/Ausbildung Kaiserstraße 66, 76646 Bruchsal

Ausbildung zum Kfz Mechatroniker bei STAIGER Nutzfahrzeuge GmbH

Die Firma STAIGER Nutzfahrzeuge GmbH ist seit über 70 Jahren bewährter Servicepartner rund um „Truck & Trailer“. Seit 1948 beschäftigt sich das Unternehmen ausschließlich mit Nutzfahrzeugen, deren Wartung und Instandsetzung. STAIGER Nutzfahrzeuge GmbH ist ein Familienunternehmen, in dem die persönlichen Beziehung zu deren Kunden und die große Liebe zu Lkw’s die absolute Grundlage der täglichen Motivation ist.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Kfz Mechatroniker Nutzfahrzeugtechnik

Kontakt: Yvonne Rees ausbildung@STAIGER-gruppe.de +49 (7251) 9706550 www.STAIGER-gruppe.de Im Ochsenstall 6, 76689 Karlsdorf-Neuthard

Digitale Ausbildungsmessen der Volksbank Bruchsal-Bretten am 22.03.2021 und 13.04.2021

Nach erfolgreicher Premiere bietet die Volksbank Bruchsal-Bretten auch in diesem Jahr digitale Ausbildungsmessen an, um so Ausbildungssuchenden die Chance zu geben, die Bank und ihr Ausbildungskonzept kennenzulernen, Fragen zu stellen und sich mit den Azubis der Bank auszutauschen. Und das alles im digitalen Raum!

Über einen Livestream auf dem YouTube-Kanal der Bank können die Ausbildungssuchenden die digitale Ausbildungsmesse verfolgen und sich anschließend in Videochaträumen direkt mit Azubis und Ausbildern austauschen.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Bankkaufmann, Finanzassistent

Duales Studium (m/w/d), Duale Hochschule Karlsruhe: Bachelor of Arts – BWL Bank

Kontakt: Regina Helmly-Burkhardt, Ausbildung +49 (7252) 501423 www.vb-bruchsal-bretten.de/ausbildung Silcherweg 1, 75015 Bretten

Steig’ ein – und startet Eure Karriere bei Graf Hardenberg! - Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH

Graf Hardenberg ist eine der erfolgreichsten Automobilhandelsgruppen in Deutschland. Mit über 1.600 Beschäftigten an 17 Standorten und in 33 Betrieben in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vertreten wir die zehn starken Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Porsche, Ford, Vespa und Harley-Davidson.

Ihr begeisterst Euch für die Automobilbranche, arbeitet gerne im Team, seid technikbegeistert und habt Spaß im Umgang mit Kunden? Dann startet Eure Karriere mit einer Ausbildung im kaufmännischen oder im technischen Bereich.