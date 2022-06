Michael Koch GmbH: Das „Fabrikle“ in Ubstadt-Weiher

Zum 25. Mal jährt sich 2022 die Gründung der Michael Koch GmbH, Spezialist für aktive Energiemanagementgeräte und sichere Bremswiderstände für elektrische Antriebe. 1997 startete Koch mit dem Ziel, als Unternehmen und mit innovativen Produkten einen Unterschied in der Welt der elektrischen Antriebstechnik von stationären Maschinen und Anlagen zu machen.

Heute ist das „Fabrikle“, wie sich das mittlerweile rund 60 Mitarbeiter starke Unternehmen gerne selbst nennt, längst als zuverlässiger Partner und Zulieferer weltweit tätiger Antriebstechnikunternehmen und Maschinenbauer im Markt bekannt. So liefert Koch unter dem Motto „Made in Ubstadt-Weiher, Germany“ auch nach Südamerika, Indien oder China.

Beste Bedingungen für Auszubildende

Neben innovativen Produkten, kompetentem Engineering sowie schneller und vor allem zuverlässiger Lieferung ist Koch die Ausbildung junger Menschen aus der Region sehr wichtig. Das Unternehmen bietet jährlich Ausbildungsplätze zum Industriekaufmann und zur Fachkraft für Lagerlogistik sowie zum Studium an der Dualen Hochschule DHBW in Mannheim, Fachrichtung Industrie.

Kollegiale Nähe und Verbundenheit, Professionalität in einer positiven Atmosphäre und Rückhalt im Team sind gelebte Kultur. So ist es nicht verwunderlich, dass das „Fabrikle“ bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde, etwa 2019 mit der Premier-Ehrenplakette des Großen Preises des Mittelstandes, die höchste erreichbare Auszeichnung des Wettbewerbs.

Gesellschaftliche Verantwortung im Blick

Unternehmerische Verantwortung hört bei Koch nicht an der Grundstücksgrenze auf. Seit 20 Jahren nach der europäischen Umweltrichtlinie EMAS zertifiziert, entwickelt sich das Fabrikle in Sachen Nachhaltigkeit kontinuierlich weiter und engagiert sich dabei in vielfältiger Weise. „Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung als Unternehmen sehr ernst, intern wie extern,“ erklärt Michael Koch, Geschäftsführender Gesellschafter.

Prinzipien der Nachhaltigkeit sind fest verankert und werden von allen Mitarbeitern gelebt. Diese haben zum Beispiel die Möglichkeit, ein E-Bike zu leasen. Die Fahrzeugflotte wird komplett auf E-Autos umgestellt und diverse Projekte in der Region werden finanziell und durch persönlichen Einsatz unterstützt. Das Handeln des CO2-neutralen Unternehmens ist ausgerichtet auf den nachhaltigen Nutzen für die Umwelt und die Gesellschaft. Dies ist auch nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex dokumentiert.