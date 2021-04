Na vor allem im Ort bei den Leuten umhören und „uffbassa“, welche spezifischen Ausdrücke und Redewendungen es hier gibt. Das heißt, ich spreche viel mit älteren Leuten, die solche Begriffe noch parat haben. Gleich nachdem die Suche nach Ubstädter Dialektworten begann, hat Günter Oßfeld, ehemaliger Grundschulrektor und gebürtiger Ubstädter, seine Sammlung mit mehreren 100 Worten zur Verfügung gestellt. Das ist eine tolle Basis. Außerdem rufen wir gerade auch junge Leute dazu auf, sich mit ihren älteren Verwandten zu unterhalten, zuzuhören und Begriffe zu sammeln. Die bekomme ich dann per Facebook oder WhatsApp geschickt. Und natürlich muss ich auch die Bedeutung herausfinden und die hochdeutsche Übersetzung dazu. Das ist nicht immer ganz so einfach, meistens aber spaßig. Zum Beispiel die Eins-zu-eins-Übersetzung von „Dositze wie ä vermähde Schollegrott“, was nicht etwa zu übersetzen ist mit: „Dasitzen wie eine zermähte Erdkröte“, sondern als schöne Beschreibung für „Dasitzen wie ein Häuflein Elend“ benutzt wird.