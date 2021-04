In Zeutern in Ubstadt-Weiher sind von einem Grundstück acht Obstbäume gestohlen worden. Der Betroffene Gebhard Reiser ist fassunglos: Wenig später schlägt der Obstbaum-Dieb erneut zu – nicht nur bei ihm.

Gebhard Reiser traute seinen Augen nicht, als er Mitte März sein Obstbaumgrundstück am Zeuterner Ortsrand betrat. Die Benachrichtigung seines Nachbarn war nicht übertrieben: Tatsächlich fehlten acht gerade erst eingepflanzte Bäumchen inklusive der Schutzvorrichtungen gegen Wildfraß.

Nur noch die Stützpfähle steckten in der Erde. Mit den drei Zwetschgenbäumen und fünf Williams-Christ-Birnbäumen wollte der 76-jährige Zeuterner die Obstgrundlage für seine Brennerei erweitern. Bereits im Dezember hatte er in dem schweren Boden in Hanglage die Pflanzlöcher ausgehoben, die Bäumchen dann im beginnenden Frühjahr gesetzt und gepflegt.

Als ehemaliger Polizeibeamter, der vom Dienst her weiß, „dass viel geklaut wird“, hatte er vorsichtshalber die Etiketten von den Setzlingen entfernt. „Damit man nicht erkennen kann, was es für Bäumchen sind“.

Nach Obstbaum-Diebstahl Anzeige bei der Polizei erstattet

Geholfen hat es leider nicht. Und obwohl das Grundstück im Bereich Flurbereinigungsdenkmal an einen von Spaziergängern, Radlern, vor allem aber Winzern und Besitzern von Streuobstwiesen viel genutzten Weg grenzt, hatte offenbar niemand etwas von dem Diebstahl bemerkt. Gebhard Reiser erstattete umgehend Anzeige und bezifferte den finanziellen Schaden inklusive seines Arbeitsaufwands auf rund 500 Euro.

Noch in derselben Woche erschien eine Meldung des Polizeipostens Ubstadt-Weiher im Mitteilungsblatt der Gemeinde. Die Tatzeit wurde auf den Zeitraum zwischen 11. und 19. März eingegrenzt. Weil Gebhard Reiser „kein Pflanzjahr verlieren“ wollte, hat er nur wenige Tage später neue Bäumchen gekauft und gesetzt. Keine vier Wochen danach musste er feststellen, „dass wieder gezielt vier Williams-Christ-Birnbäumchen herausgerissen und entwendet worden waren“. Die beiden Zwetschgenbäumchen standen noch.

Obstbaum-Dieb in Zeutern schlägt gleich zwei Mal zu

Für Reiser ist es mehr als dreist, dass der Baumdieb innerhalb von nur vier Wochen gleich zwei Mal bei ihm zuschlug. Und das, obwohl er bei der zweiten Pflanzung die Halbstämmchen „mit einer auffallend roten Sprühfarbe markiert“ hatte. Dieses Mal war auch ein Grundstücksnachbar nur 100 Meter weiter ebenfalls betroffen, bei dem ein frisch gepflanztes Mirabellenbäumchen gestohlen worden war. Dieser konnte die Tatzeit auf Sonntag, 12. April, wahrscheinlich nach 19 Uhr, und Montag, 13. April eingrenzen.

Auch den zweiten Diebstahl brachte Gebhard Reiser zur Anzeige, in der er seine vier Williams-Christbäume im Wert von 132 Euro mit einer Stammhöhe von 150 Zentimetern, drei Leitästen mit rund 25 bis 30 Zentimetern Länge, 20 Zentimeter darüber befindlicher Stammverlängerung, etwa 20 Zentimeter über dem Boden liegenden Veredelungsstellen und vor allem der gut 50 Zentimeter hohen Markierung mit roter Farbe beschrieb.

Gebhard Reiser gibt die Hoffnung nicht auf, dass vielleicht doch jemandem in den fraglichen Zeiträumen etwas merkwürdig vorkam oder gar etwas beobachtet worden sein könnte. Deshalb setzt er auch für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, eine Belohnung von 200 Euro aus. Entsprechende Hinweise nimmt der Polizeiposten Ubstadt-Weiher unter Telefon (07253) 802626 oder per E-Mail an ubstadt-weiher.pw@polizei.bwl.de entgegen.