In Ubstadt-Weiher ist es am Samstagnachmittag zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst gekommen. Die Hintergründe liegen noch im Dunkeln.

Polizei und Rettungsdienst sind am Samstagnachmittag zu einem Einsatz in ein Wohngebiet in Ubstadt-Weiher ausgerückt. Das bestätigte ein Polizeisprecher. Das Gebiet wurde abgeriegelt. Weitere Informationen zum Hintergrund des Einsatzes liegen bislang noch nicht vor.

Dieser Artikel wird aktualisiert.