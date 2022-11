Radfahrer verletzt sich bei Unfall in Ubstadt-Weiher leicht

Ein Autofahrer hat am Dienstagnachmittag einen Rennradfahrer auf dem Gehweg übersehen und streifte ihn. Der verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Autofahrer hat am Dienstag gegen 14.45 Uhr einen Radfahrer auf der Bruchsaler Straße in Ubstadt-Weiher im Landkreis Karlsruhe touchiert und den 54-Jährigen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, übersah der 63-jährige Pkw-Fahrer offenbar beim Abbiegen in ein Grundstück den auf dem Gehweg fahrenden Rennradfahrer und streifte ihn.

Der Fahrradfahrer stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Durch den Unfall entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro.