Römer haben hier im kleinsten, aber ältesten Ortsteil von Ubstadt-Weiher ihre Spuren hinterlassen. Spuren, die Aufschluss geben über die Größe der römischen Siedlung, des Vicus Stettfeld, der um 120 nach Christus am Kreuzungspunkt der Fernstraßen von Basel nach Mainz und von Augsburg nach Speyer entstanden ist.

Die rund 600 Siedler des antiken Stettfeld waren Handwerker und Händler, eine große Ziegelei und Töpferei wurde am Ortsrand betrieben, ein reicher Römer residierte in einer palastartigen Villa außerhalb des Vicus. All diese Erkenntnisse basieren auf zufälligen, aber sorgfältig und wissenschaftlich dokumentierten und analysierten Entdeckungen.

„Da literarische oder inschriftliche Zeugnisse fehlen, die über den Beginn, die Entwicklung und das Ende der römischen Siedlung informieren könnten, sind Aussagen nur anhand des Fundmaterials möglich“, schreibt der Archäologe Peter Knötzele in der Stettfelder Ortschronik.