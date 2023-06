Genervte Anwohner

Schon wieder ist der Strom weg in Stettfeld

Es ist fünf vor zwölf am Dienstag nach Pfingsten und in der Zeuterner Straße in Stettfeld bleiben die Küchen kalt. Stromausfall – schon wieder. Erst im vergangenen Sommer und im Januar waren die Stettfelder ohne Strom. Bürgermeister Tony Löffler zeigt sich überrascht.