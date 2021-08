In einem Wohngebiet in Ubstadt-Weiher hat am Samstag ein Mann seinen Bruder erschossen. Bei dem Versuch, sich selbst zu richten, wurde er schwer verletzt.

Täter schwebt in Lebensgefahr

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Das 28-jährige Opfer kam durch mehrere Schussverletzungen ums Leben. Der Täter wurde bei dem Versuch, sich selbst zu richten, schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik und schwebt in akuter Lebensgefahr.

Die Tat ereignete sich in dem Wohngebiet „An der Mulde“ am Ortsrand von Weiher. Nach ersten Ermittlungen soll es im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses, in dem die beiden Brüder lebten, zu einem folgenschweren Streit unter den beiden Sportschützen gekommen sein. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar. Laut Augenzeugen sollen mindestens drei Schüsse gefallen sein.

Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der Tatort war für die Spurensuche gesperrt. Vor Ort stellte die Polizei Schusswaffen, Munition und Projektile sicher.

Aktuell sind Ermittler des Kriminalkommissariats Bruchsal zusammen mit Kriminaltechnikern und der Gerichtsmedizin noch damit beschäftigt, den Ablauf der Tat und die Hintergründe zu rekonstruieren. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat die Obduktion des 28-jährigen Opfers angeordnet.

Hinweis der Redaktion Die Badischen Neuesten Nachrichten berichten nicht über Suizide. Grund dafür ist, dass die Berichterstattung über Selbsttötungen erwiesenermaßen zu vielen Nachahmern führen kann. Ausnahmen werden nur gemacht, wenn ein Fall durch bestimmte Umstände besonders relevant ist. Sollten Sie selbst Probleme haben oder über Suizid nachdenken, gibt es in Deutschland 104 Seelsorgestellen, die jederzeit eine anonyme Beratung anbieten. Die kostenlosen Rufnummern lauten 0800 - 1110111 oder 0800 - 1110222. In Karlsruhe bieten zudem der Kriseninterventionsdienst K.i.D. (0721 - 830 36 47) und der Arbeitskreis Leben Karlsruhe (0721 - 811424) Hilfe und Beratung an.

Dieser Artikel wird aktualisiert.