Schulbeginn im Kraichgau: Die Luftfilter stehen bereit

Lüften, lüften, lüften. Und das alle 20 Minuten. Das gilt im neuen Schuljahr in den Klassenzimmer. Wo die Fenster dafür nicht geeignet sind, setzten die Gemeinden gerade angeschaffte Luftfilter ein. Die Kosten und die Mengen sind unterschiedlich zwischen Bruchsal und Östringen.

Die Luft kann rein werden in Hambrücken. Wenn in der dortigen Grundschule, der Unterricht beginnt. Maja Höfle hat sich schon kundig gemacht, wie die neuen Luftfilter in der Pfarrer-Graf-Schule funktionieren.

Die Konrektorin freute sich, dass die stattlichen weißen Geräte mit eingebauten CO 2 -Sensoren sowie farbigem Ampel-Display rechtzeitig eingetroffen sind.

„Wir haben zehn Geräte angeschafft, damit die Schule am Montag bestmöglich versorgt ist, selbst wenn noch nicht ganz klar ist, wie viele davon vom Land mitbezahlt werden“, sagt Bürgermeister Marc Wagner.