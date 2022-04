Wildbienen sind in Gefahr

Stark verfallen: Die Kraichgau-Rennweghohle bei Zeutern ist in einem schlechtem Zustand

Die bekannte Kraichgau-Rennweghohle bei Zeutern ist in einem schlechtem Zustand. Die Lösswand ist stark verfallen, die nistenden Wildbienen sind in Gefahr. Nun will sich die Gemeinde kümmern.