Das Römermuseum ist eine überregional bedeutsame Sehenswürdigkeit in Stettfeld. Der kleine Ort war ein Knotenpunkt in römischer Zeit. Seit 50 Jahren gehört Stettfeld zu Ubstadt-Weiher.

Es gab noch die Ortsrufanlage in Stettfeld, als der Abschied verkündet wurde. Der Ort am Übergang des Rheintals zum Kraichgau verlor 1971 seine Selbstständigkeit. Und schloss sich freiwillig sowie mit Zustimmung der Bürger der Nachbargemeinde Ubstadt-Weiher an. Das war vor genau 50 Jahren.

Am 1. September 1971 wurde Stettfeld ein Ortsteil. Toni Löffler erinnert sich noch, dass er als Bub nach Fanfaren aus den Lautsprechern der Ortsrufanlage, vermutlich am Samstagnachmittag, die Nachricht hörte.

Wie viele andere der damals rund 1.500 Stettfelder. „Mit der Zeit hat man als Jugendlicher schon gemerkt, dass es da einen Aufbruch gab in den Orten, bei den Verwaltungen und mit neuem Bürgermeister.“ Heute ist Toni Löffler selbst Bürgermeister von Ubstadt-Weiher. Der Gemeindechef kommt also aus dem kleinsten Stadtteil, Stettfeld hat inzwischen 2.300 Einwohner.

Damals war es der Dritte im Bunde, der seit dem 1. April 1970 existierenden Vernunftehe zwischen Ubstadt-Weiher. Die Gemeinde wurde an Neujahr 1972 zum Quartett, nachdem Zeutern sich den Fusionspionieren anschloss. Ubstadt und Weiher sprangen als erste Gemeinden von Nordbaden am 1. April 1970 auf den neuen Zug der Zeit auf.

Natur und römische Geschichte

„Die Vertretung Stettfelds in der Gesamtgemeinde ist gefühlt gut“, sagt Daniel Grupp. Er ist 1990 geboren, wuchs im Ort an der B 3 auf, wohnte dort bis vor kurzem und hängt an seiner Heimat. Auch wenn er nicht mehr dort wohnt. „Stettfeld bedeutet für mich wunderbare Natur, römische Geschichte, ein aktives Vereinsleben und noch Geschäfte für den täglichen Bedarf“, fasst Grupp zusammen.

Die Stadtbahn nach Bruchsal und inzwischen auch der Halt Stettfeld-Weiher an der Bahnlinie Karlsruhe-Bruchsal-Heidelberg sorgen zudem für eine gute Verkehrsanbindung.

Seit 1984 ein bedeutendes Museum

Das Alleinstellungsmerkmal Stettfelds ist allerdings die römische Vergangenheit. Um das Jahr 120 nach Christus lebten wohl einige Hundert Menschen in einem „vicus“, einer Siedlung an der Kreuzung zweier Römerstraßen. Sie führten von Speyer nach Cannstatt und von Ladenburg nach Baden-Baden. Die Häuser der Siedlung waren raffiniert beheizbar, vielleicht mit Bädern, aber auf jeden Fall mit Töpferöfen für Gebrauchskeramik versehen und von einem Kranz an Gutshöfen, „villae“, umgeben, schreibt Konrad Dussel in einem Buch zum 50-jährigen Bestehen von Ubstadt-Weiher.

Die wichtigsten Erkenntnisse und Grabungsfunde werden seit 1984 im Stettfelder Römermuseum attraktiv präsentiert. Viele Ehrenamtliche engagieren sich in Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt für das Schmuckstück. „Ohne Gesamtgemeinde wäre das Museum in dieser Form allerdings nicht zu stemmen gewesen“, nennt Alfons Woll einen positiven Aspekt der Eingemeindung.

Wenig Probleme als Teil von Ubstadt-Weiher

Woll war der letzte Ratschreiber des selbstständigen Stettfeld und hat die Verhandlungen über die neue Zukunft vor 50 Jahren hautnah miterlebt. „Die Stimmung fürs Neue war positiv, zumal Wünsche bald erfüllt wurden. Dazu zählten Schulhaus, Leichenhalle und Brücke über die Katzbach“. Bürgermeister Karl Mayer übergab seinen Ort an den neuen Ortschef Ludwig Simon. Das Land Baden-Württemberg lockte damals mit einem Füllhorn an Fusionsprämien zu Zusammenschlüssen von Gemeinden.

Heute ist Alfons Woll unter anderem beim Heimatverein Ubstadt-Weiher aktiv. Der Verein lässt auf seiner Homepage seit kurzem ein Stettfelder Heimatlied erklingen. Die 1938 im Ort geborene und in Langenbrücken wohnende Mechtilde Eisele, geborene Fank, überlieferte den Text „Heimat im Kraichgau, mein Stettfeld“. Er stammt aus dem Nachlass ihrer Mutter Luise Fank. Maria Staudt schrieb die Verse in ein Heimatlied um - nach der Melodie „Nun ade, du mein lieb Heimatland“. Bernhard Raab singt es. So bleibt örtliches Liedgut auch 50 Jahre nach Verlust der Selbständigkeit erhalten.