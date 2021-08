Der tödliche Streit unter Brüdern in Ubstadt-Weiher hat ein zweites Todesopfer gefordert. Der 29-jährige Tatverdächtige starb am Montag in einer Klinik.

Der 29-jährige Mann, der mutmaßlich in Ubstadt-Weiher seinen um ein Jahr jüngeren Bruder erschossen hat, ist ebenfalls tot. Er starb am Montag an der Schussverletzung, die er sich selbst zugefügt hatte. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit.

Ausgangspunkt der tödlichen Auseinandersetzung war am Samstagnachmittag ein Streit unter den Brüdern im gemeinsam bewohnten Mehrfamilienhaus im Ortsteil Weiher gewesen.

Beide Männer waren Sportschützen, allerdings nicht in einem Verein von Ubstadt-Weiher. Laut Polizei starb der 28-Jährige an mehreren Schussverletzungen, daraufhin habe sein Bruder vor dem Haus mit einer Waffe Suizid begehen wollen und sich schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Bestürzung in Ubstadt-Weiher

Die Hintergründe des Streits sind weiterhin unklar. Große Bestürzung über die Vorfälle herrscht in Ubstadt-Weiher, zumal die Familie der beiden Männer im Ort gut bekannt ist.

Schusswaffen, Munition und Projektile stellten die Ermittler gleich am Samstag sicher. Auch eine Obduktion wurde in die Wege geleitet.