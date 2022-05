Ubstadt-Weiher: Alt-Bürgermeister Helmut Kritzer ist gestorben

24 Jahre lang war Helmut Kritzer Bürgermeister von Ubstadt-Weiher. Er amtierte bis 2010. Am Samstag ist er im Alter von 75 Jahren gestorben. Das bestätigte eine Sprecherin der Gemeindeverwaltung gegenüber den BNN.

In Ubstadt-Weiher trauert man um einen Ehrenbürger, der sein ganzes Berufsleben mit Leidenschaft den vier Teilorten der Gemeinde Ubstadt-Weiher widmete. Von 1986 bis 2010 war er Bürgermeister. Im Alter von 38 Jahren setzte sich das CDU-Mitglied im ersten Wahlgang durch, zwei Mal wurde er mit jeweils über 97 Prozent Zustimmung wiedergewählt.

In seine Amtszeit fallen Großprojekte wie der Anschluss an die Stadtbahn, der Ausbau von Schulen, das erste Pflegeheim oder auch eine Biotopvernetzung. Kritzer wuchs in Weiher auf, wo er lange für den örtlichen Fußballclub im Tor stand. Er begann nach einem Hauptschulabschluss eine Verwaltungslehre im Rathaus. Er stieg sowohl in den mittleren als auch in den gehobenen Dienst auf.

Vom Hauptamtsleiter zum Bürgermeister von Ubstadt-Weiher

Als die Gemeinden Ubstadt und Weiher 1970 fusionierten, blieb er in der Gemeindeverwaltung und wurde Hauptamtsleiter. In seiner Zeit als Bürgermeister engagierte er sich intensiv für den Zusammenhalt der vier Ortsteile Ubstadt, Weiher, Stettfeld und Zeutern. Er vertrat seine Gemeinde viele Jahre sehr kämpferisch im Kreistag des Landkreises Karlsruhe.

Im Ruhestand verfolgte der in Ubstadt wohnende Kritzer aufmerksam das politische und gesellschaftliche Leben. Nun ist er anderthalb Monate nach seinem 75 Geburtstag gestorben.