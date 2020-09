Vermisstensuche mit Happy End

Ubstadt-Weiher: Dreijähriger schläft in Eckbank-Nische ein und löst Polizeieinsatz aus

Ein Dreijähriger Junge wurde am Montag gegen 18 Uhr als vermisst gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten an der Wohnanschrift in Ubstadt-Weiher waren bereits jede Menge hilfsbereite Nachbarn sowie die Freiwillige Feuerwehr Ubstadt auf der Suche nach dem Kleinkind, heißt es in der Mitteilung der Polizei.