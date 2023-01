Streit um Feuerwerk

Ubstadt-Weiher: Familie auf Parkplatz in Stettfeld mit Schusswaffe bedroht

Weil sie bereits am frühen Abend Feuerwerkskörper auf einem Parkplatz zündeten, bedrohte ein Unbekannter in Ubstadt-Weiher eine vierköpfige Familie am Samstagnachmittag mit einer Schusswaffe.