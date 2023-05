Ubstadt-Weiher nimmt am Naturgartenwettbewerb teil

Ein Garten als Inspirationsquelle: „Wir wollen anderen Gartenbesitzern mit unserem Garten Anregungen liefern und selbst von anderen inspiriert werden“, sagen Angela und Jens Dänner, während sie in ihrem kleinen grünen Paradies hinter ihrem Haus in Stettfeld stehen. Die beiden nehmen am diesjährigen Naturgartenwettbewerb in der Gemeinde Ubstadt-Weiher teil.

Die drei schönsten Naturgärten werden prämiert

Es ist ein Wettbewerb, der im vergangenen Jahr vom Landesnaturschutzverband und dem Naturschutzbund Baden-Württemberg ins Leben gerufen wurde. Dabei werden in jeder Gemeinde, die sich am Wettbewerb beteiligt die drei schönsten Naturgärten prämiert. In der Region haben sich 2023 neben Ubstadt-Weiher auch Stutensee und Wiesloch angemeldet.

„Der Landesnaturschutzverband stellt den Gemeinden alle Materialien, also beispielsweise die Informations-Flyer und eine Internetplattform auf der man sich anmelden kann, zur Verfügung, und wir sind dann zuständig für die Organisation des Wettbewerbs“, erläutert die Umweltbeauftragte der Gemeinde Ubstadt-Weiher, Silke Weber.

In Ubstadt-Weiher beteiligen sich neben der Gemeindeverwaltung auch die örtliche Naturschutzgruppe „Alternative Ecke“, die beiden Gartenbauvereine und der Imkerverein an der Ausführung des Wettbewerbs.

In Ubstadt-Weiher haben sich bislang sechs Gartenbesitzer angemeldet

„Bis jetzt haben sich sechs Gartenbesitzer zum Naturgartenwettbewerb angemeldet“, berichtet Silke Weber. Die Umweltbeauftragte hofft aber, dass es noch mehr werden. „Die Gärten müssen keine perfekten Naturgärten sein, eine kleine Anerkennung bekommt jeder, der sich mit seinem Garten für den Wettbewerb meldet“, sagt sie und ergänzt, „außerdem geht es auch darum, mit anderen an Naturgärten interessierten Einwohnern, Informationen und Erfahrungen auszutauschen“.

Genau das also, was sich auch das Ehepaar Dänner vom Naturgartenwettbewerb erhofft. „Der Austausch mit anderen Naturgartenbesitzern ist uns wichtig“, sagen Jens und Angela Dänner. Ihr Garten besteht aus Nutz- und Zierpflanzen, man findet zudem heimische, insektenfreundliche Sträucher und Kräuter, Wildbienenhotels und igelfreundliche Haufen aus Totholz. Ihr Garten solle auch Nahrung und Lebensraum für die heimische Tierwelt bieten, betonen die beiden.

Darauf legen viele Naturgärtner Wert. So auch Markus Hafner, der sich mit seinem Garten ebenfalls für den Wettbewerb angemeldet hat. Seine Motivation für einen Naturgarten? „Ich genieße es, mein eigenes Obst und Gemüse zu ernten und ich liebe es, mit meinem Garten zumindest ein klein wenig gegen den Verlust unserer Artenvielfalt zu machen“, sagt der Zeuterner.

Um das zu erreichen, braucht es nicht viel. „Heimische Sträucher und Wildkräuter und für Tiere wie den Igel durchlässige Hecken“, nennt Weber ein paar der wichtigsten Kriterien, nach denen die Jury im Sommer die Gärten bewerten wird. In der Jury sitzen neben Weber als Vertreterin der Gemeinde auch Vertreter der beteiligten Vereine.

„Bis zum 15. Juni können sich unsere Einwohner noch für den Naturgartenwettbewerb anmelden“, sagt Weber und hofft auf weitere Teilnehmer. Für die gibt es übrigens nicht nur Preise, sondern auch viele Anregungen und Ratschläge.